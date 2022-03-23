Зеленський виступить в електронному вигляді в четвер перед парламентом Швеції

Копенгаген, 23 мар Президент України Володимир Зелінський виступить телематично в четвер перед парламентом Швеції. Про це повідомляє сьогодні установа, у новому призначенні на своєму віртуальному турі зі збору підтримки проти Росії. Виступ президента України транслюватиметься в пленарному залі Ріксдагена (шведський однопалатний парламент), відведеному для особливих випадків. «Мені велика честь, що Президент України хоче поговорити з парламентом з війною. Парламент схвалив унікальні ініціативи підтримки України і продовжує підтримувати боротьбу цієї країни за свободу», - сказав президент цієї установи Андреас Норлен у заяві. Зеленський поспілкувався з відеопосиланням на парламенти США, Великобританії, Німеччини, Канади, Італії та Ізраїлю, серед інших. У своєму останньому виступі сьогодні перед Японським будинком він стверджував, що міжнародний тиск на Росію «допоможе відновити мир». Як член Європейського Союзу (ЄС) Швеція підтримала економічні санкції проти Росії та направила військову зброю в Україну, всупереч звичайній політиці невідправки зброї країнам, які перебувають у конфлікті, крім оголошення про збільшення оборонного бюджету. Однак меншість Шведського соціал-демократичного уряду відкинув зміну відносин шведського соціал-демократичного уряду з НАТО, з яких він є союзником, але не членом. Лідер опозиції, консерватор Ульф Крістерссон, оголосив, що подасте заявку на членство в Альянсі, якщо його партія виграє на законодавчих виборах у вересні і буде парламентська більшість на користь. НАЧАЛЬНИК alc/джем/jgb