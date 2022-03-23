Зеленський просить японський парламент провести глибокі реформи ООН

Президент України Володимир Зеленський закликав у середу у виступі до японського парламенту провести глибокі реформи в Організації Об'єднаних Націй, зазначивши, що його влада не завадила російському вторгненню.

«Ні Організація Об'єднаних Націй, ні Рада Безпеки не працювали. Реформи потрібні», - заявив український лідер у відеоконференції перед парламентаріями Японії.

«Нам потрібен інструмент для забезпечення глобальної безпеки пільговим способом. Існуючі міжнародні організації з цього приводу не працюють. Потім ми повинні розробити новий інструмент, який дійсно може зупинити вторгнення», - сказав він.

Зеленський скористався інтервенцією, щоб подякувати позиції Токіо, який відмовився від звичної розсудливості та приєднався до сильних санкцій, введених західними країнами проти Росії.

«Прошу вас продовжувати вводити санкції», - сказав він, вітаючи Японію з «першою нацією в Азії, яка лобіювала» Москву.

«Ніхто не буде відчувати себе в безпеці, поки ця війна не закінчиться, і мир не повернеться (...) Давайте докладемо зусиль, щоб змусити Росію бажати і шукати миру. Заборони торгівлі повинні бути введені з Росією, щоб зупинити цунамі вторгнення проти України», - додав він.

Хай-Тмо-Сах-рас/мак/PZ/dBH/MIS