«З усім і несли»: ПАН засудив AMLO INE за порушення виборчої заборони після інавгурації АІФА

Партіянаціональної дії ( PAN ) подала скаргу до Національного виборчого інституту (INE) проти президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO) за передбачуване порушення заборони виборів під час інавгурації Міжнародного аеропорту Феліпе Анджелеса ( AIFA ).

За словами Віктора Уго Сондона Сааведри, представника PAN при Генеральній раді виборчого органу, до інавгурації аеропорту федеральний президент провів прес-конференцію, на якій поширював урядову пропагандута неналежне персоналізоване просування. «З усім і захопилися, як було задокументовано пресою, і незважаючи на обіцянку керівника виконавчої влади цього не робити», - додав він.

Президент Лопес Обрадор, чиновник зарахований, оголосив дороги, трансфери, інфраструктуру та саме будівництво аеропорту, з яким він закликав до досягнення своєї адміністрації, «порушуючи закон та конституцію», - додав він.

ПАН підтвердив, що вимагатиме виконання запобіжних заходів та превентивного захисту виборчому органу (Фото: Presidence9

Він також заявив, що на традиційній ранковій конференції головний виконавчий директор незаконно просував різні роботи, головним чином, в Оахаці та Кінтана-Роо, які близькі до виконання або вже ведуться.

При всьому вищесказаному паніста повторив, що буде вимагати виконання запобіжних заходів та превентивного захисту виборчому органу, оскільки заборона державним структурам від здійснення урядової пропаганди в часи закриття виборів залишається повною мірою в силі.

«За все вищесказане, і в умовах такої кількості доказів порушення конституції і закону, це те, що ми в черговий раз скаржимося на керівника виконавчої влади з проханням запобіжних заходів, а також превентивного захисту. Ми сподіваємось, що INE оперативно та сприятливо відреагує на нашу скаргу, щоб, з одного боку, буде зафіксовано, що Acción Nacional продовжує боротися за повагу до закону , а з іншого боку, підтверджено, що президент та його уряд наполягають на неодноразово та систематично порушуючи як конституцію, так і закони». - засуджений.

Панист заявив, що на традиційній ранковій конференції президент незаконно пропагував різні роботи (Фото: Президентство, АІФА/Седена і Twitter/ @TrenMayaMX)

І коли він очолив засідання Кабінету безпеки та ранкову прес-конференцію в Міжнародному аеропорту Феліпе Анхелес, президент Лопес Обрадор підтвердив, що новий аеропортовий комплекс є першокласним активом нації , якого можна було б досягти за сумою заповітів.

«Це закінчено, ви можете дістатися до аеропорту в будь-якій точці міста (...), і його буде передано жителям Мексики, тому що це робота людей, побудована працівниками і на благо нації», - сказав він.

Під час свого виступу головний виконавчий директор нагадав, що 24 квітня 2019 року він оголосив про початок будівництва флагманської роботи своєї адміністрації, а « 21 березня уряд Четвертої Трансформації виконує свою прихильність розпочати діяльність».

AMLO підкреслив, що в муніципалітетах навколо аеропортного комплексу просувається комплексна програма розвитку міст (Фото: Президентство)

Він також підкреслив, що комплексна програма міського розвитку просувається в муніципалітетах, що оточують аеропортовий комплекс.

«Ми інвестуємо. (...) Ми не робимо аеропорт так, ніби ми робимо острів, де все сучасно, але навколо людей не вистачає навіть найнеобхідніших, це не так. Навколишнімуніципалітети відвідують », - підкреслив він.

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