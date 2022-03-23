Засновник WikiLeaks одружується з колишнім юристом у в'язниці

Австралієць Джуліан Ассанж та його наречений, південноафриканський юрист Стелла Моріс, одружуються в середу у британській в'язниці з високим рівнем безпеки, де засновник WikiLeaks був проведений з моменту арешту в 2019 році в посольстві Еквадору в Лондоні.

Ассанж, 50 років, всіма силами намагається не екстрадувати в США, яка хоче спробувати його за публікацію сотень тисяч секретних документів, багато з яких виявили зловживання військовими США в Іраку та Афганістані.

Минулого тижня Верховний суд Великобританії спростував йому можливість оскаржити капітуляцію, про що міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель тепер має остаточне слово.

Ассанж і Моріс таємно мали двох дітей протягом майже семи років, коли австралієць жив біженцем в еквадорській спадщині в Лондоні, де його заарештували в квітні 2019 року, коли президент Ленін Морено відкликав захист, який його попередник Рафаель Корреа дав йому в 2012 році.

У листопаді вони оголосили про свою заручини і отримали дозвіл на одруження у в'язниці Белмарш, на південь від столиці.

Згідно з платформою підтримки, зв'язок проводитиме співробітник РАЦС, і лише четверо гостей та двох свідків візьмуть участь.

Сукня нареченої, молодий юрист, який приєднався до команди захисників Ассанжа в 2011 році, був розроблений легендарним 80-річним британським творцем Вів'єн Вествуд, який давно підтримував справу Ассанжа.

Австралієць буде носити кілт, в кивком своїм предкам.

- Вичерпуємо «всі ресурси» -

Гості повинні виїхати відразу після церемонії, але десятки прихильників планують зібратися перед в'язницями, де Моріс, який просив пожертвування на судові витрати замість подарунків — скоротить весільний торт і виступить з промовою.

Ассанж став робочою конячкою для захисників свободи преси, які звинувачують Вашингтон у спробі замовкнути відповідну інформацію про безпеку. Але влада США стверджує, що він не журналіст, а комп'ютерний хакер і загрожує життю багатьох інформаторів, публікуючи цілі документи без попереднього редагування.

Якщо засуджений за шпигунство в США, Ассанж може бути засуджений до 175 років позбавлення волі.

Його захист, яку координує колишній іспанський суддя Бальтасар Гарсон, стверджував, що він може покінчити життя самогубством, якщо його піддасться в'язниці США. І спочатку йому вдалося отримати британське правосуддя, щоб довести його право.

Але виконавча влада США звернулася і переконала суддів, що він буде проходити в хороших умовах, при адекватному психологічному поводженні, і отримав добро на свою здачу.

«Ми вичерпуємо всі національні та міжнародні ресурси, щоб захистити тих, хто не скоїв жодного злочину, і хто героїчно та мужньо чинив опір переслідуванню більше одинадцяти років за захист свободи вираження поглядів та доступу до інформації», - сказав Гарсон, припускаючи, що його битва проти екстрадиції може не закінчитися на цьому.

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