Відео: З голом Дієго Валоєса Талерес здобув першу перемогу в Кубку Професійної Ліги

За допомогою нападника Картахени Дієго ВалоєсаТалерес де Кордова забив свої перші три очки в домашньому матчі за поточний Кубок Аргентинської професійної ліги.

На стадіоні Маріо Альберто Кемпес Талерес де Кордова переміг Годой Крус 2-1 на дату 7 зони 1 турніру з першого дивізіону в Аргентині. T скористався гол Ігнасіо Мендесав 25′, і хоча візит був пов'язаний на 40-й хвилині уругвайський нападник Саломон Родрігес, Дієго Валоєс з'явився в 77′, щоб скасувати дії і поставити свою команду на лідерство в закритті матчу.

25-річного болівійського нападника цього разу тренер Рейнальдо Руеда не був покликаний носити футболку Колумбії в останніх двох кваліфікаційних матчах Conmebol, що прямували до Катару 2022 проти Болівії та Венесуели, але зафіксував свій другий гол поспіль через рік після того, як він зробить клуб Güemes в тридцятому фіналі 2022 Copa Аргентина 16 березня.

Цейгол Валоєса означав першу перемогу для Талереса в Кубку професійної ліги і дозволив йому вийти з дна столу, оскільки він був чотирнадцятиму зоні 1 з 2 очками, і тепер він дванадцятий з доданими одиницями 5.

Три голи за, шість проти та рекорд чотирьох поразок, дві нічиї та одна перемога - це поточний лист вступу до складу Кордоби, в якому, крім Валоєса, також грають колумбійські футболісти Рафаель Перес та Емерсон Баталла .

Це було визначенням колумбії для остаточного 2-1 в Кордобі після першого навмисного врегулювання права на найближчу посаду воротаря Хуана Еспіноли після отримання фільтрованого пропуску від товариша по команді Крістіана Оліви:

Так були інші дві цілі заручини:

ІгнасіоМендес (Мін. 25′), допомога Гектора Фертолі. Заголовок аргентинського півзахисника після отримання кутового кік-центру:

Саломон Родрігес (Мін. 40′), допомога Франко Негрі. Головний приклад уругвайського барана, який отримав хрест на лівій стороні двору перед частковим свистом:

Слід зазначити, що Валоєс був ініціалістом з центральним захисником Картахени Рафаелем Пересом за схемою 4-2-3-1, запропонованою тренером Хав'єром Марсело Гандольфі 22 березня.

Пересрозпочав 90-ту хвилину,в той час як Валоєс вийшов з поля на 88-й хвилині, щоб увійти в півзахисника Крістіана Людуеня, щоб забезпечити результат вдома.

Валоєс зіграв у трьох із семи дат турніру першої половини Аргентини після участі з збірною Колумбії 1 лютого проти Аргентини в поразці 1-0 проти альбіцелести. З бажаною безперервністю він сподівається продовжувати вдосконалювати свої рекорди, щоб відновити рівень, який привів його до найкращого іноземний футболіст сезону в Аргентині, як це сталося в Професійній футбольній лізі 2021 року.

Зараз Talleres готується до дебюту у формі на груповому етапі Кубка Конмеболу Лібертадорес 2022 року, і хоча його суперники відомі в очікуванні розіграшу цієї п'ятниці, 25 березня, він має сім очікувальних матчів у вітчизняній лізі та принаймні ще один у 2022 році Кубок Аргентини.

У неділю, 3 квітня, Талерес відвідає Gimnasia y Esgrima La Plata на 8-му дату Кубка Ліги, тоді як він зіграє свій єдиний матч за Кубок Аргентини з датою, яка ще не визначена проти Chaco For Ever .

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