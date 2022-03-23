Венесуельець бере свій досвід мігрантів до театру в США

НЬЮ-ЙОРК (AP) - Найкращим натхненням може бути сам. Це те, що вважає венесуельський співак і танцюрист Міггель Анггело, який базував свою нову танцювальну і театральну гру на власній історії як іммігранта в США.

Результат - «Англійська з акцентом», твір «перформанс», створений цим композитором і контртенором і виконаний разом з 10 танцюристами, які будуть виконані 1 квітня у Вашингтоні та в листопаді в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку.

«Це моя історія, але в той же час історія універсальна. Це може бути будь-яка історія. Наприклад, 80% танцюристів (у виставі) є іммігрантами», - сказав Анджело, справжнє ім'я якого Мігель Анджело Пінто Мартінес.

У своєму шоу 49-річний артист грає гусеницю, яка прибуває до Нью-Йорка, і ставить під сумнів власну ідентичність та його можливості стати метеликом. Історія паралелює життя іммігрантів, яким доводиться багато працювати, але можуть досягти успіху в новій країні.

У «Англійській мові з акцентом» Анггело співає англійською мовою, одночасно з танцями, переплітається з рештою танцюристів і таким чином показує історію гусениці та перешкоди, з якими вона стикається на цьому шляху. Вистава, представлена Вашингтонським виконавським мистецтвом, вистава буде показана в латиноамериканському театрі GALA в столиці США.

«Я робив класичний балет, але завжди кажу: «чому немає тексту в балеті? коли-небудь я зроблю щось, що стосується танцю, але я збираюся це писати, і я збираюся покласти на нього музику», - сказав художник.

Анджело народився у Валенсії, Венесуела, і з дитинства хотів бути художником. Будучи молодою людиною, він прослуховувався на зйомці бродвейського мюзиклу «Буратіно», який приїхав до Венесуели і отримав головну роль. Ось де він і почав співати.

Пройшовши кілька театральних труп в Каракасі, він поїхав до Німеччини, скориставшись тим, що його дід був німцем. Там він отримав стипендію, щоб взяти уроки співу в Кельні, а в кінці 1990-х, перебуваючи на відпочинку у Венесуелі, він прослуховував «Fama El Musical», з яким гастролював більше двох років по всій Латинській Америці.

Тур закінчився в Аргентині і Анггело пробув там чотири роки, поки в 2001 році в країну не прибув так званий «манеж», або обмеження зняття готівки через важку кризу, і повернувся до Венесуели. Але його мрією було працювати в США.

У 2002 році він прибув до цієї країни за туристичною візою, а пізніше отримав візу художника, зосередивши свою кар'єру на театрі та співі, а також будучи культурним аташе, під егідою Державного департаменту, на двох гастролях по Росії. Крім того, він випустив два музичних альбоми: «Де буде Матісс» (2012) і «La Casa Azul» (2015).

«Англійська з акцентом» народився як третій музичний альбом Анджело і в кінцевому підсумку став історією імміграції, яку венесуельці разом з мексиканським Хайме Лозано захопили у гібридній танцювальній та театральній п'єсі. Лозано співавтором написав музику і тексти для «перформансу», а також взявши на себе музичний напрямок.

Шоу має особливе значення для Анджело, оскільки він щойно отримав громадянство США.

«(«Англійська мова з акцентом») представляє мою боротьбу за безпеку, щастя та самооцінку, - сказав художник, - і виявити, що в Сполучених Штатах я тепер можу назвати цю країну «мій дім».