«Поки ми не зустрінемося знову» стає тенденцією на Netflix і входить до Топ-10 у більш ніж 70 країнах

Перший фільм, знятий в Перу виробництва Netflix, «Поки ми не зустрінемося знову», був випущений останній 18 березня на міжнародному рівні, і все, схоже, свідчить про те, що історія кохання між Сальвадором (Максі Іглесіасом), a Іспанець, який прибуває до Куско для проекту створення семи зірок, і перуанський рюкзачок, Аріана (Стефані Кайо) захопила тисячі шанувальників.

Таким чином, через кілька днів після виходу фільм режисера Бруно Асценцо незабаром увійшов до списку найбільш переглянутих фільмів на потоковій платформі. Сюжет, який має Мачу-Пікчу та інші міста Перу як головну сцену, набув актуальності в Перу та за її межами.

Згідно з публікацією в соціальних мережах «Тондеро», яка відповідає за виробництво фільму, романтична комедія входить до Топ-5 у всьому світі та в Топ-10 у більш ніж 75 країнах, включаючи Коста-Ріку, Грецію, Ізраїль, Португалію, Румунію, Іспанію та ін.

Слід зазначити, що цей факт виникає в розпал суперечок, викликаних «Поки ми не зустрінемося знову» серед перуанської громадськості, оскільки багато хто почав ставити під сумнів члена сім'ї Кайо з моменту виходу трейлера, оскільки вони вважають, що актриса з андськими рисами була б набагато краще підходила сюжет.

Вони також критикували, що сьоме чудо світу - це установка для такого «кліше» сюжету. Але не тільки це, як тільки фільм був випущений, кілька назвали його «нудним» і «простим». Однак це не стало перешкодою для того, щоб він став трендом і його бачать мільйони людей.

Крім того, з'явилася велика група користувачів Twitter, які привітали і влестили роботі Стефані Кайо. Він навіть виступав за фільм, так як поставить Куско в очі світу на кінематографічному рівні.

«До того, як ми знову зустрінемося» - топ-10 у кількох країнах. (Фото: Тондеро)

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