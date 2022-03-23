Великобританія досягла найвищої інфляції за 30 років у лютому

Лондон, 23 мар Індекс споживчих цін Великобританії (ІСЦ) у лютому становив 6,2% порівняно з 5,5% у попередньому місяці, що є найвищим показником за 30 років, про що повідомляє в середу Національне управління статистики (ONS). За словами аналітика Гранта Фіцнера, головного економіста державного агентства, «інфляція різко зросла в лютому, оскільки ціни на широкий спектр товарів і послуг в продуктах настільки ж різноманітні, як продукти харчування, іграшки та ігри». «Одяг та взуття побачили повернення до традиційного зростання цін у лютому після падіння, виявлених минулого року, коли багато магазинів були закриті», - сказав він у заяві. Підвищення цін на меблі, паливо та енергетичну продукцію також сприяло цьому зростанню. «Ціна товарів, що виходять з британських фабрик, також істотно зросла і зараз на найвищому рівні за 14 років», - сказав Фіцнер. Новий рівень інфляції відомий того ж дня, коли британський міністр економіки Ріші Сунак сьогодні представить свій фінансовий план для Сполученого Королівства, за допомогою якого він сподівається вирішити зростаючу вартість життя, усунувши частину дефіциту, укладеного під час пандемії. 17-го Банк Англії підвищив процентні ставки у Великобританії з 0,5% до 0,75%, що третій поспіль збільшення, яке банк бере на себе з метою стримування інфляції. Це третє зростання всього за чотири місяці сприймалося як спроба англійського центрального банку компенсувати зростання вартості життя у Сполученому Королівстві, причому інфляція значно перевищує цільову мету на 2%, встановлену установою. НАЧАЛЬНИК PRC/JAC