Україна звинувачує Росію у знищенні ядерної лабораторії в Чорнобилі

Львів, Україна, 23 березня російські війська знищили лабораторію поводження з радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС, окупованій на початку вторгнення в Україну, про це повідомляє Державне агентство України з управління зонами відчуження. За даними цього центру, лабораторія коштувала понад 6 млн євро, розташовувалася в зоні відчуження Чорнобильської АЕС і була комплексом з «значними аналітичними та дослідницькими можливостями» у сфері поводження з радіоактивними відходами. Лабораторія була побудована в 2015 році за допомогою коштів ЄС для співпраці з ядерною безпекою і, згідно з заявою, мала унікальні в Європі обладнання та аналітичні можливості. Згідно з українською заявою, в лабораторії були «високоактивні зразки і зразки радіонуклідів, які зараз знаходяться в руках ворога». Чорнобильська АЕС, після аварії 1986 року, найважливіша в історії для цього виду енергії, не працює, але все ж вимагає завдань контролю, аналізу та спостереження. Російська армія 24 лютого зайняла завод, розташований на північ від Києва, і викликала занепокоєння разом з рештою атомних електростанцій в Україні для Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), оскільки персонал, що працює там, був затриманий без можливості відпочинку. Як повідомляли МАГАТЕ, перша ротація персоналу на колишній Чорнобильській атомній станції з початку російського вторгнення майже місяць тому була завершена минулої неділі, що дозволило майже двомсот технікам і працівникам безпеки з заводу повернутися в свої домівки для відпочинку. НАЧАЛЬНИК Int-Lab/HMA