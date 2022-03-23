Trae Young запалює Медісонск-сквергарден з 45 очками тріумфу над NY Нікс

Очковий охоронець Trae Young запалив Медісон Сквергарден Вівторок з 45 очками, щоб направляти свої Атланти Яструби в виїзній перемозі над NY Knicks 117-111, в одній з чотирьох ігор дня в НБА.

Янг додав вісім передач до свого виступу у своєму першому матчі на легендарній нью-йоркській інсталяції з минулорічних плей-офф.

Зірка Янг набрала сім три покажчиків (21 очко), в тому числі один, який прив'язував гру в 105 з 2:54 грати. Потім він допомагав сербський Богдан Богданович для трипокажчика свинцю і De'Andre Hunter вдарив ще трипокажчика, щоб коронувати 11-0 смугу і покласти 113-105 на дошці з 1:04 хвилин залишилося.

Сербський Богданович додав 32 бали, високий сезон, для яструбів, які є десятими на Східній конференції.

Canastero RJ Barrett мав 28 очок і 13 відскоків для Нікс, які опустилися до 30-42, щоб забезпечити свій восьмий програшний сезон за останні дев'ять сезонів.

Єдиним переможним рекордом команди Нью-Йорка було, коли вони були 41-31 минулого сезону, щоб виграти четвертий квиток плей-офф на Східну конференцію. Потім вони потрапили до яструбів у п'яти іграх у першому раунді.

Алек Беркс мав 21 очко за Нікс, який грав без Юлія Рендла через біль у правому сухожиллі чотириголового м'яза.

Нікс виграв 34-30 після першого набору, але Яструби пішли на фронт 64-58 в перерві. Богданович мав 15 балів, а Юнг 13 у другому кварталі.

- Джанніс карає Биків -

У Мілуокі, грецький зірка Джанніс Antetokounmpo закінчив з 25 очками і колосальні 17 підбиває після повернення до дії, а чемпіони Бакс поширив своє недавнє домінування над Чикаго Буллз з 126-98 побиття.

Antetokounmpo пропустив поразку Баксів 138-119 в Міннесоті в суботу через біль у правому коліні.

Тепер Мілуокі грав без All-Star форварда Кріса Міддлтон, який мав справу з болем у лівому зап'ясті.

«Він впав у грі в Міннесоті, і він був досить болючим і жорстким, тому ми перевірили це», - сказав тренер Бакса Майк Буденхольцер про Міддлтон перед грою.

«Ми відчуваємо, що це короткочасно, але побачимо, як це відчуває через день-два», - додав тренер.

Jrue Holiday мав 27 очок, найвищий у грі, а також сім передач, як Бакс виграв в 15-й раз у своїх останніх 16 матчах проти Биків, включаючи всі три матчі цього сезону.

Єдина перемога Биків за цей період прийшла в їх кінець регулярного сезону 2019-20, коли Бакси відпочивали свої стартери, тому що вони були впевнені з третім насінням для плей-офф на Східній конференції в той час.

Кубансько-американський Брук Лопес мав 10 очок і шість підбирань за 24 хвилини для Мілуокі після того, як він зробив свій перший старт як стартер з початку сезону. Кубинець зійшов з лавки для Баксів останні три ігри після пропуску 67 ігор через травму спини, яка вимагала операції.

Швейцарці Нікола Вучевич мав 22 очки для Биків, який відкрив п'ять-гра тур одну ніч після перемоги 113-99 над Торонто Raptors. ДеМар ДеРозан і Зак ЛаВін кожен додали 21 бал для Чикаго.

- Результати вівторка в НБА:

Орландо в Голден Стейт 94-90

Мілуокі в Чикаго 126-98

- На кону:

Денвер проти LA Кліпперс

мех/кл