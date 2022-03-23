Топ-5 порад, щоб максимально використати Discord

23-03-2021 Imagen oficial de Discord POLITICA DISCORD

Discord - одне з найбільш використовуваних комунікаційних додатків в ігровому світі. Це безкоштовно, і це не тільки дозволяє спілкуватися або говорити, але ви можете створювати спільноти, додавати ботів, і ви можете отримати багато чого з цього, як тільки навчитеся ним користуватися.

1. Пошук серверів або створення

Першимкроком у початку роботи з Discord є пошук серверів для приєднання. Коженз них працює як інший IRC (протокол зв'язку в режимі реального часу), який має власних членів, адміністраторів і каналів. Крім того, ці громади мають свої правила роботи. Щоб знайти доступні сервери, ви можете переглядати сторінки, такі як Discord.org, Discord.me і DiscordServers.com.

Інший варіант - створити власний сервер. Для цього перейдіть до стовпця зліва, де ви можете побачити сервери, до яких ви підключені, і натисніть плюсик (+) і перейдіть до опції Створити сервер.

2. Встановити параметри безпеки

Discord дозволяє встановлювати різні критерії безпеки

Як і у випадку з будь-яким іншим обліковим записом, доцільно встановити певні критерії, щоб подбати про безпеку та конфіденційність. Тому рекомендується використовувати надійний пароль і встановити другий фактор аутентифікації . Для цього потрібно ввести піктограму горіха з браузера або натиснути на зображення профілю з мобільного телефону та перейти до опції Мій обліковий запис або Мій обліковий запис. Заблокованими користувачами також можна керувати звідти.

З розділу Конфіденційність та безпека меню налаштувань користувач також може встановити, хто може додати або написати йому безпосередньо.

3. Налаштування каналів тільки для голосового зв'язку

Є можливість налаштувати канал так, щоб спілкування було тільки голосом, а не для набору тексту. Таким чином, користувачі будуть спілкуватися лише розмовляючи, а не по тексту, що може бути дуже корисним, якщо використовувати його як засіб спілкування під час ігор.

Якщо вибрано цей параметр, то поруч з назвою каналу з'явиться значок динаміка. Слідпам'ятати, що Discord також дозволяє здійснювати відеодзвінки, за допомогою яких можна додати цю опцію. Насправді, завдяки цій опції, яка додає цікавий шар віртуальній взаємодії, вона також використовувалася в різних робочих середовищах, а також для користувачів, які віддалено робили радіопрограми.

4. Використання ботів

Можна легко додавати ботів за допомогою посилання

Платформа дозволяє додавати ботів, як, наприклад, Telegram. Ці системи дозволяють автоматизувати і таким чином оптимізувати багато функцій всередині каналів. Для пошуку ботів ви можете перейти на такі сторінки, як Список ботів Discord або Ботів на Discord. Післятого, як потрібний бот був обраний, він додається через посилання на сервер.

5. Показати, що відтворюється

Discord дозволяє вам показувати в профілі, в яку гру грають. Для цього необхідно ввімкнути параметр Стан активності в Налаштуваннях користувача. Таким чином, система автоматично відображатиме назву, що відтворюється. Якщо це не відображається автоматично, то вам доведеться натиснути там, де написано «додати», і додати назву даної гри.

Discord дозволяє зв'язати сервіс з іншими обліковими записами

Щеодин цікавий момент щодо Discord полягає в тому, що він дозволяє підключити послугу з іншими обліковими записами на Twitch, Facebook, Spotify тощо Щоб активувати цю опцію, ви також повинні увійти в Налаштування користувача та перейти до опції Підключення або Підключення. Потім відкриється вікно, де користувачеві пропонується дозволити Discord для доступу до даних, необхідних для роботи цих пов'язаних облікових записів.

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