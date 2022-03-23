США підтверджують, що Росія надала їй список небажаних людей

Вашингтон, 23 мар Уряд США підтвердив у середу, що його посольство в Москві отримало список дипломатів, оголошених непривітними МЗС Росії. «Це останній марний і непродуктивний крок Росії в наших двосторонніх відносинах», - нарікав у заяві речник Держдепу. США закликали Росію «припинити невиправдані висилки» своїх дипломатів і співробітників посольства. Джерело США вважав, що «зараз як ніколи важливо, щоб обидві країни мали необхідний дипломатичний персонал для полегшення спілкування між двома урядами». МЗС Росії повідомило в середу, що передало США список американських дипломатів, оголошених небажаними особами, які повинні покинути країну у відповідь на вигнання Вашингтоном російських чиновників з Постійної місії країни при ООН. «23 березня високопоставлений чиновник дипломатичної місії США в Москві, який був викликаний до МЗС, отримав записку зі списком дипломатичних співробітників США, оголошених нещасними особами», - йдеться в короткій заяві російської дипломатії. США вирішили на початку цього місяця вигнати російського чиновника, який працював в Організації Об'єднаних Націй і звинуватили в ролі «розвідника» для Москви. Раніше Вашингтон оголосив дванадцять дипломатів російської місії при ООН небажаними особами, яких він звинуватив у «шпигунстві» і яких він дав до 7 березня, щоб покинути країну. Міжнародна напруженість зросла до рівнів, які не спостерігалися з часів холодної війни, оскільки Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого. ssa