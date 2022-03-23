Правда за проектом Еудженіо Дербеса та «Ель Чаво дель 8″: це було возз'єднання

Після того, як Еудженіо Дербез викликав підозри щодо свого таємничого проекту, де він матиме особливу участь Чаво дель 8 , одного з найбільш пам'ятних персонажів Роберто Гомеса Боланьоса Чеспіріто , він нарешті поділився тим, що таке правда. Всупереч тому, що багато хто міркував, він не буде керувати біосеріями відомого актора, але він возз'єднався з ним.

Останніми днями творець XHDBZ став тенденцією соціальних медіа, поділившись серією зображень, які він взяв із набору записів, де ви могли побачити актора, одягненого як хлопчика, який викрав серце всієї Латинської Америки зі своїми уявленнями. Оскільки він не ділився подробицями про поворот проекту, стали робити спекуляції щодо можливості того, що це були біосерії Чеспіріто.

Ось так пройшли дні, і тиждень тому він оголосив, що буде наступного 24 березня, коли він запустить аудіовізуального продюсера. Однак вранці цієї середи він здивував своїх підписників в Instagram оголошенням, матеріал тепер доступний.

(Скріншот: @ederbez /Instagram)

«Гей, я читав усі ваші коментарі щодо останнього проекту, який я завантажив з El Chavo del 8 [...] але правда полягає в тому, що я більше не витримую цього, я хочу сказати вам, я не хочу, щоб ви більше чекали, тому подивіться це зараз», - сказав він.

Головний герой No Returns прийнято розділяти лігу latinocomotu.com , де очікуване возз'єднання нарешті можна було побачити, але це було не те, що очікувала громадськість, це було все про рекламу платної телевізійної платформи з присутністю в Мексиці. Однак у відео ви можете насолоджуватися короткою взаємодією між Ель Чавіто та актором.

Сцена відбувається у вітальні будинку, де Єудженіо Дербез, відпочиваючи в кріслі перед телевізором. Маючи контроль в руках, 60-річний виконавець спостерігав за епізодом Чаво дель 8 , коли з однієї миті до іншої персонаж розбиває третю стіну і не тільки розмовляє з ним, він залишає монітор.

Глядачі знову побачили «Чавіто» (Фото: Instagram/ @ederbez)

«Євгеніо, ти все ще бачиш мене, як коли ти був дитиною? », - запитує друг Попіса, Чиліндрінаі Кіко. Швидко Дербез знову приєднується до сидіння здивованим, побачивши перед собою персонажа свого дитинства, поза телебаченням: «Чаво?... Звичайно, все життя ви завжди супроводжували мене», - відповів він.

Інформаціяв процесі...

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: