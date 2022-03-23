Схема Сепанга поновлює чемпіонат світу до 2024 року, розширюваний до 2026 року

Мадрид, 23 мар Малайзійський ланцюг Сепанг і Дорна Спорт, організатор чемпіонату світу з MotoGP, підтвердили, що міжнародна автодром Сепанг залишиться в календарі чемпіонату світу FIM MotoGP принаймні до 2024 року і в переговорах про продовження угоди до 2026 року. Ланцюг Сепанг працює в календарі з 1999 року і знаходиться на околиці Малайзійського мегаполісу Куала-Лумпура, він має дві довгі пряму з вражаючими трибунами та комбінацією кривих, які зробили його однією з ікон календаря кожного сезону. Атан Шафріман Ханіф, керуючий директор Міжнародного ланцюга Сепанг, був вдячний за угоду, зазначивши, що «з припливом рекордної аудиторії рік за роком ми з нетерпінням чекаємо вітання шанувальників назад до Сепанга після дворічної перерви через пандемію». Тим часом Кармело Езпелета, генеральний директор Dorna Sports, сказав, що він був дуже радий оновленню, оскільки «Малайзія є життєво важливим ринком для MotoGP, і приємно мчати в Сепанг і стати свідками неймовірної пристрасті шанувальників, які заповнюють стенди». «Після того, як ми змогли повернутися до Малайзії для передсезонного навчання, ми не могли бути більш охоче мчати там знову, і ми з нетерпінням чекаємо Гран-прі Малайзії і бачимо наших малайзійських вболівальників ще багато сезонів», - сказала Езпелета. НАЧАЛЬНИК JLL/OG