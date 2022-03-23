Президент FFF рекомендує Мбаппе залишитися в ПСЖ

Париж, 23 бер Президент федерації футболу Франції (FFF) Ноель Ле Грает рекомендував зловмисникові Кайліану Мбаппе ігнорувати пропозиції від «Реала» та залишитися в Парі Сен-Жермен, де він вважає, що у нього буде більше шансів виграти Ballon d'Or. «Я хотів би, щоб Kylian залишився в Парижі. Для французького футболу краще мати одного з найкращих гравців у світі, якщо не найкращий, у своєму чемпіонаті», - говорить Ле Грает в інтерв'ю, опублікованому цієї середи в газеті Ouest France. Для президента FFF «у нього було б більше шансів виграти Ballon d'Or в ПСЖ, ніж якби він піде, тому що «коли ви змінюєте клуби, ви завжди повинні звикнути до контексту». Ле Грает додав, що, хоча він переживає делікатний момент, «ПСЖ все ще чудовий клуб», і висловив сумніви щодо того, що іспанська ліга перевершує французьку лігу. Щодо того, що в Мадриді він буде грати разом з Карімом Бенземою, який може принести користь національній збірній, президент FFF запевнив, що «це два технічно неординарні гравці», які «силою зрозуміють один одного», але він не знайшов проблематично, що вони грають у різних клубах. Він виступав за те, що збірна Франції має базу «п'ять-шість» гравців з того ж клубу, що і в Німеччині з «Баварією», але зазначив, що це не важливо. «Ми були чемпіонами світу з гравцями різних клубів», - визнав він. 23роки Мбаппе закінчує свій контракт наступного червня з Пари Сен-Жермен і поки що відмовляється поновлювати, що викликає підозру в тому, що він хоче змінити свій пейзаж. Минулого літа він висловив бажання підписатись за «Реал», але катарські власники ПСЖ відхилили пропозицію в 180 мільйонів від іспанського клубу. З 1 січня футболіст може вільно підписатись на будь-який клуб, який він хоче з наступного сезону, хоча завжди говорив, що наразі він орієнтований на ПСЖ. Ліквідація у раунді 16 Ліги чемпіонів проти Мадрида стала серйозним ударом для парижан, у яких залишилося лише один гол, щоб додати свій десятий титул ліги, щось добре на шляху, оскільки з дев'яти днів вони мають 12-очний дохід. НАЧАЛЬНИК ЛМПг/лм