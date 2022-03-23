Район відкрив заклик до ініціатив щодо стримування харчових відходів

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: A man wearing a protective mask picks a tomato from a trash dumpster in Corabastos, the main food distribution center of the country on April 17, 2020 in Bogota, Colombia. Alimentary aid offered by the National government amid the coronavirus crisis has not reached yet the poorest families. The mandatory lockdown to prevent the spread of COVID-19 has resulted in many informal workers losing their income. (Photo by John W. Vizcaino/VIEWpress/Corbis via Getty Images)

Мерія Боготи від Міністерства економічного розвитку щойно розпочала конкурс пропозицій, спрямованих на ініціативи, які демонструють їхній внесок у зменшення втрат харчових продуктів та відходів (КПК).

Заклик відкритий для фізичних та/або юридичних осіб, які можуть розробляти ідеї щодо вживання їжі, які не комерціалізуються і які можуть бути використані в рамках технологічної трансформації або для генерації біоенергії чи компосту; а також тих осіб або груп людей, які використовують подаровану їжу для сприяння продовольча та харчова безпека (FNS) громади.

Всьогобуде обрано 10 ініціатив у цих трьох категоріях:

а) Технологічна трансформація : були відібрані проекти, які демонструють стратегії, що зменшують КПК, використовуючи продукти харчування як основну сировину при її перетворенні на новий продукт, придатний для споживання людиною (консерви, зневоднені продукти, пульпи тощо).

Це повинні бути інноваційні рішення, демонструючи, що вони працюють над альтернативою, пов'язаною з цією категорією протягом періоду, що перевищує або дорівнює шести місяців, тобто економічно ефективним, який оформлений у правових та регуляторних настановах харчового сектору (серед інших аспектів).

Ця категорія прагне пов'язати громади, компанії чи суб'єкти, які використовують їжу для соціального використання, від фермерів чи селян безпосередньо з споживачами.

б) Циркулярна економіка (Біоенергетика та компост) : Дві з десяти ініціатив будуть обрані в цій категорії та демонструють належне управління КПК, які будуть використовуватися у виробництві та перетворенні у різних формах, як у виробництві палива, так і енергії з успішними результатами. Пропозитори повинні продемонструвати один рік роботи в цій категорії і повинні продемонструвати, що вони вже мають результати, пов'язані з цією категорією.

в) Продовольча безпека : Це категорія соціального характеру, в якій фізичні особи зосереджують свої зусилля на сприянні безпеці продуктів харчування та харчування через рішення готувати, виробляти та/або доставляти здорову їжу для вразливого населення міста Богота.

Яківимоги до дзвінка?

Участь у цьому конкурсі є відкритою та безкоштовною, і очікується, що фізичні та юридичні особи, як з державного, так і приватного секторів, можуть брати участь.

Дзвінок має дві фази: реєстрація та створення трихвилинного відео обміну вашою ініціативою.

Повиннібути виконані наступні вимоги:

- Вік повноліття (18 років)

- колумбійська національність.

- Розташування тільки в місті Богота і його містах.

- Запропонована ініціатива не повинна бути пов'язана з будь-яким процесом ініціатив, раніше передбачених SDDE.

- Інформація, надана учасником, повинна бути відкритою для вільного використання, її авторство повинно звільнити суб'єкти, що беруть участь або групи будь-яких помилок.

- Продемонструвати, з результатами, попередню роботу ініціативи (шість місяців для категорій a і b і один рік для категорії c).

- Категорії a і b повинні демонструвати, що продукт, отриманий з КПК, є життєздатним, незалежно від категорії, до якої він належить.

- У випадку ініціатив, орієнтованих на біоенергетику та компост (категорія в)), вона повинна демонструвати активний життєздатний продукт та роботу громади.

Ініціативи, які представлені, можна вести наступним чином:

*Category a і c ініціатив визнаних або юридично заснованих організацій, тобто ініціативи в цих категоріях повинні демонструвати функціонування.

*Category b ініціатив фізичних осіб з доказом діяльності ініціативи.

Пропозиція повинна бути зареєстрована через цю форму.

Після реєстрації дзвінка зацікавлені сторони повинні надіслати трихвилинне відео на conv633bog@gmail.com, що демонструє свою роботу, можливості (якщо застосовується), визнання вашої ініціативи спільнотою, вплив на скорочення КПК і чому як ви думаєте, ви повинні бути бенефіціаром дзвінка (серед інших аспектів).

Щоб дізнатися повні правила, ви можете отримати доступ тут.

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