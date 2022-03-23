Збройні сили запевнили, що Росія приховано мобілізує військову техніку з Білорусі

Генеральний штаб Збройних Сил України запевнив, що Росія мобілізує військову техніку «приховано» з Білорусі , щоб компенсувати збитки, понесені на українській землі.
«Відбувається активне переселення російської та білоруської військової техніки, і вони накопичуються більше вздовж кордону з Україною», - підкреслив він у своєму ранковому звіті в Facebook, додавши, що замовлені офіцери підписують контракти з колишніми солдатами, «даючи перевагу тим, хто вже має бій досвід».
«У Білорусі представники опозиційних сил і небайдужі громадяни, які засуджують нинішній нелегітимний уряд Росії у війні з Україною, частково перервали залізничне сполучення між Білоруссю і Україною», - сказав він.
Що стосується прогресу російських військ на українській території, Генеральний штаб ЗС України підкреслив, що російським військам не вдалося проїжджати на кілька фронтів: на напрямках до Кривого Рогу і Нововоронцовки; до міст Попасна і Курахове, а також в Слов'янськ, в Донецькій області.
«На південно-східному напрямку підтримуються наземні операції військ і окремих підрозділів, а також захищаються бази і морські порти в Чорноморській оперативній зоні. Оборона міста Миколаєва триває», - детально розповідав він.
На північно-східному напрямку він також повідомив про «оборонну операцію» на державному кордоні з метою запобігання «ворожих дій в районі населеного пункту Малин». Також українські війська підтримували оборону Чернігова, в Сіверській області, щоб обмежити доступ до Києва.
За даними ЗСУ, за останні 24 години було вражено понад 17 авіаційних цілей Росії, серед яких шість літаків, 5 безпілотних літальних апаратів, один вертоліт і п'ять крилатих ракет.
(З інформацією від Europa Press)
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