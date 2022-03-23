Збройні сили запевнили, що Росія приховано мобілізує військову техніку з Білорусі

This handout image grab taken and released by the Russian Defence Ministry on January 6, 2021 shows Russian paratroopers boarding a military cargo plane to depart to Kazakhstan as a peacekeeping force at the Chkalovsky airport, outside Moscow. - A Moscow-led military alliance dispatched troops to help quell mounting unrest in Kazakhstan as police said dozens were killed trying to storm government buildings. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Генеральний штаб Збройних Сил України запевнив, що Росія мобілізує військову техніку «приховано» з Білорусі , щоб компенсувати збитки, понесені на українській землі.

«Відбувається активне переселення російської та білоруської військової техніки, і вони накопичуються більше вздовж кордону з Україною», - підкреслив він у своєму ранковому звіті в Facebook, додавши, що замовлені офіцери підписують контракти з колишніми солдатами, «даючи перевагу тим, хто вже має бій досвід».

«У Білорусі представники опозиційних сил і небайдужі громадяни, які засуджують нинішній нелегітимний уряд Росії у війні з Україною, частково перервали залізничне сполучення між Білоруссю і Україною», - сказав він.

Російські війська в Білорусі

Що стосується прогресу російських військ на українській території, Генеральний штаб ЗС України підкреслив, що російським військам не вдалося проїжджати на кілька фронтів: на напрямках до Кривого Рогу і Нововоронцовки; до міст Попасна і Курахове, а також в Слов'янськ, в Донецькій області.

«На південно-східному напрямку підтримуються наземні операції військ і окремих підрозділів, а також захищаються бази і морські порти в Чорноморській оперативній зоні. Оборона міста Миколаєва триває», - детально розповідав він.

На північно-східному напрямку він також повідомив про «оборонну операцію» на державному кордоні з метою запобігання «ворожих дій в районі населеного пункту Малин». Також українські війська підтримували оборону Чернігова, в Сіверській області, щоб обмежити доступ до Києва.

За даними ЗСУ, за останні 24 години було вражено понад 17 авіаційних цілей Росії, серед яких шість літаків, 5 безпілотних літальних апаратів, один вертоліт і п'ять крилатих ракет.

(З інформацією від Europa Press)

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