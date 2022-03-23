7 рекомендованих додатків для медитації

Заоцінками, від 200 до 500 мільйонів людей медитують по всьому світу . Його популярність відповідає необхідності зупинити вир, який переживається посеред цифрового всесвіту, де поділи між дозвіллям та зобов'язаннями, здається, згасають.

Переваги вивчалися кілька разів. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Biological Psychiatry, яким керував доктор Кресвелл, медитація породжує зміни в мозку, які сприяють зменшенню запальної реакції. Це лише одна з багатьох інших звітів, які були зроблені про вплив цієї практики на здоров'я.

Насправді на офіційному веб-сайті Національного інституту охорони здоров'я США є оцінка деяких досліджень, які показують переваги, які можуть мати для зменшення стресу, артеріального тиску, а також для уникнення безсоння.

Однаквсі експерти сходяться на думці, що для задоволення цих сприятливих аспектів необхідно мати послідовність і регулярність. В ідеалі, приділіть кілька хвилин часу щодня перед початком дня або протягом дня, щоб сісти і медитувати. Є варіанти керованих практик, інші, які використовують класичну тишу, або пропонують фонову музику або мантру. Модальності різняться, але мета однакова: досягти повної обізнаності в сьогоденні і призупинити, принаймні з перервами, шуми розуму.

Ось деякі програми, які можуть виявитися корисними. Всі вони доступні як для iOS, так і для Android.

1. Додаток уважності

Додаток уважності керував медитаціями

Додаток пропонує керовані медитації та курси більш ніж на 10 різних мовах. Це також дозволяє встановлювати персоналізовані нагадування, щоб не забути медитувати. Він також має щоденну статистику, щоб користувачі могли відстежувати свою продуктивність.

Є варіанти медитувати в тиші, з розслаблюючими звуками на задньому плані, а також зробити це з гідом. Сеанси можуть тривати від 3 до 99 хвилин, так що користувач вибирає найбільш зручну альтернативу відповідно до їх доступності та потреб.

2. Головний простір

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Він пропонує вправи, які вчать контролювати тривогу, щоб заспокоїти нерви, а також поліпшити дихання і концентрацію уваги. Існують курси, призначені для оптимізації сну, продуктивності і навіть спортивних результатів.

Це додаток, який існує на ринку вже досить багато років. Навіть кілька років тому вона запустила спеціальний на Netflix, де аналізуються переваги медитації, а також керовані сеанси, а також викладання деяких технік навчитися практикувати.

3. Чистий розум

Pura Mente має підтримку фахівців з медитації та уважності

Він пропонує більше 250 сеансів медитації та уважності на різних мовах. Існують медитації для досягнення спокою, управління стресом, поліпшення якості вашого відпочинку, концентрації уваги, а також інших аспектів фізичного та психічного здоров'я.

Він також має вибір фахівців з цієї дисципліни, з якими ви можете взаємодіяти через заняття, зустрічі, де пропонується більше інструментів для сприяння добробуту.

4. Спокійний

Спокій є одним із піонерів у галузі медитації, і саме тому він є одним з найвідоміших. У ньому є програми уважності для початківців, а також проміжні та просунуті.

Він пропонує керовані медитації, історії перед сном, дихальні програми та розслаблюючу музику. Програми згруповані навколо різних тем, таких як щастя, самооцінка, стосунки та багато іншого.

5. Маленький бамбук

Petit BamBou має варіанти для дітей та підлітків

У ньому є все, від експрес-3-хвилинних медитацій до більш просунутих програм, щоб зробити безкоштовну медитацію за допомогою таймера або за допомогою музики та розслаблюючих звуків. У ньому також представлені анімовані історії та вправи для тренування уваги, поліпшення концентрації уваги та боротьби з безсонням. Він пропонує понад 600 медитацій, згрупованих навколо різних тематичних осей, таких як радість, робота, страх, стосунки чи впевненість у собі, серед інших. Також є варіанти, призначені спеціально для дітей і підлітків.

6. Елефанте Дзен

Він має керовану програму медитації для початківців, курс, щоб навчитися медитувати за тиждень та інші програми, спеціально розроблені для зменшення тривоги, стресу та безсоння. Він пропонує керовану медитацію для дітей, а також вибір мантр, розслаблюючу музику та звуки природи для відпочинку.

7-амедитопія

Медітопія має понад 150 медитацій

Він має понад 150 медитацій англійською, іспанською та турецькою мовами. Існують навчальні програми, щоб навчитися дихати свідомо, знімати стрес, добре спати та виховувати вдячність, співчуття та довіру. Існують програми експрес-медитації тривалістю від 5 до 12 хвилин, а також більш широкі, щоб досягти більшого рівня відключення. Ви також можете використовувати опцію таймера, щоб розслабитися без керівництва з різними варіантами фонової музики.

Всі перераховані вище програми пропонують безкоштовні послуги, а також мають преміальний варіант, з додатковими видами діяльності, доступ до яких здійснюється через абонентську плату.

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