Талібан закрив школи для молодих афганських дівчат, незабаром після відкриття

Афганські підлітки повернулися до середніх шкіл у середу через сім місяців після того, як таліби захопили владу; але через кілька годин після відновлення школи ісламістські лідери знову відправили їх додому в раптовий поворот політики, який викликав плутанину.

Міністерство освіти не дало чітких пояснень, незважаючи на те, що в столиці влада навіть організувала церемонію з нагоди початку нового курсу.

«В Афганістані, особливо в селах, менталітети не готові», - сказав пресі речник міністерства освіти Азіз Ахмад Раян. «У нас є деякі культурні обмеження [... + але основні речники Ісламського емірату забезпечать кращі роз'яснення», - додав він.

За даними джерела Талібану, опитаного AFP, рішення було прийнято б після зустрічі вищих лідерів, що відбулася у вівторок ввечері в Кандагарі (південь), батьківщині фундаменталістичного ісламістського руху, який де-факто керує країною.

- Плач -

Команда AFP була в школі Заргона в Кабулі, одній з найбільших шкіл столиці, коли вчитель прийшов і наказав усім повернутися додому. Алікайдас, студенти зібрав свої речі в сльозах і марширували.

«Я бачу, як мої студенти плачуть і неохоче йдуть з класу», - сказав Палваша, викладач жіночого коледжу Омра-Хана в Кабулі. «Дуже боляче бачити, як ваші студенти плачуть», - додав він.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила в заяві, що «поділяє глибоке розчарування і розчарування старшокласників і афганських студенток».

Бачелет вважав «неспроможність де-факто влади поважати свою відданість» як «глибоко шкідливу» для Афганістану.

Свою обурення висловила пакистанська активістка Малала Юсафзай, лауреат Нобелівської премії миру і давній захисник жіночої освіти.

Талібан «продовжуватиме знаходити виправдання, щоб зупинити дівчат від навчання, тому що вони бояться освічених дівчат і самозайнятих жінок», - сказав Юсафзай, який пережив замах пакистанських талібів, коли їй було 15 років.

Коли Талібан захопив владу в серпні, школи були закриті через пандемію covid-19, але лише хлопчики та дівчатка в початковій освіті змогли відновити заняття через два місяці.

Міжнародне співтовариство зробило доступ жінок до навчання в школі ключовим моментом у переговорах про допомогу та визнання ісламістського режиму, який у попередньому терміні (1996-2001 рр.) заборонив жіночу освіту.

- «Відповідальність» -

Для Ендрю Уоткінса, фахівця з Афганістану Американського інституту миру, ця зміна відображає перерву в керівництві Талібану.

«Ця зміна в останню хвилину, здається, мотивована ідеологічними відмінностями в русі [...] про те, як її прихильники сприймуть дівчат, які повертаються до школи», - сказала вона AFP.

Талібан запевнив, що їм потрібен час, щоб дівчата віком від 12 до 19 років були добре відокремлені від хлопчиків і щоб центри працювали за ісламістськими принципами.

«Ми не відкривали школи, щоб порадувати міжнародне співтовариство або отримати визнання з боку світу», - сказав AFP Азіз Ахмад Раян, речник Міністерства освіти.

«Ми робимо це в рамках своєї відповідальності за надання освітніх та освітніх структур нашим студентам», - додала вона.

- «Яким буде наше майбутнє?» -

Були також сім'ї, які не довіряли Талібану і побоювалися випускати своїх дочок, або які не бачили сенсу жіночої освіти перед похмурим майбутнім працевлаштуванням.

За сім місяців уряду Талібан ввів численні обмеження на жінок, які були виключені з публічної зайнятості, контролювали в одязі або не дозволили самостійно виїжджати за межі свого міста.

Фундаменталістичний режим також заарештував кількох активістів, які продемонстрували права жінок.

«Дівчата, які закінчили навчання, залишилися вдома, і їхнє майбутнє невпевнене», - нарікав Хіла Хайя, яка вирішила покинути школу. «Яким буде наше майбутнє?» , Молода жінка задавалася питанням.

Через бідність або конфлікт, який розорив країну, афганські студенти пропустили великі періоди навчального року. Деякі продовжують навчання в школі, поки їм не виповниться двадцять років.

Країна також стикається з нестачею вчителів, оскільки багато хто пішов у вихід десятків тисяч афганців після захоплення влади Талібаном.

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