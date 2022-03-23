Стефані Кайо: Чому закінчився ваш шлюб з Чад Кемпбелл?

Стефані Кайо в даний час в очах шторму за свою роль у першому перуанському фільмі, виробленому Netflix . Фільм під назвою «Поки ми знову зустрічаємося » отримав різку критику з боку частини населення, оскільки вони зазначають, що актриса не представляє Андської громади Перу.

Вона використовувала свій акаунт в Instagram , щоб захистити себе і зазначила, що звикла до знущань з моменту навчання. « Все своє життя я сміявся, тому що мені завжди здавалося, що якщо вони говорять про вас, вони позаду вас і повинні дивитися вперед », - говорить він.

Однак це було не єдине, про що актрисі розповіли в соціальних мережах, вони також нагадали їй про її шлюб з американським бізнесменом Чадом Кемпбеллом, з яким вона романтично займалася протягом восьми років.

Як ви пам'ятаєте, пара вийшла заміж в Картахена-де-Індіас (Колумбія) після закріплення своїх романтичних стосунків. Слід зазначити, що поки офіційні причини їх розпаду невідомі, але він збігається з початком романтики між перуанцем і іспанцем Максі Іглесіасом.

ЯКВИ ПОЧАЛИ СВІЙ ШЛЮБ З ЧАД КЕМПБЕЛЛ?

СтефаніКайо іЧад Кемпбелл зустрілися в Нью-Йорку. Вони домовилися, як актриса відсвяткувала закінчення акторського курсу, а Кемпбелл відповідав за управління готелем.

Оскільки вони поділилися багатьма спільними речами, і з часу зустрічі була хороша хімія, вони вирішили розпочати романтичні стосунки наприкінці 2013 року. Хоча спочатку їх роман був міжміським, в 2015 році вони вирішили зайнятися в США.

« Він сказав мені, що все, що він хоче на свій день народження, Різдво, і кожен день... - це я. Сказати так. (...) Це був дуже щасливий день », - написала вона в Instagram.

У 2018 році пара прийняла рішення одружитися в місті Картахена де Індіас, Колумбія, в присутності своїх друзів та сім'ї. Одруження святкували в соборі Святої Катерини Олександрійської.

Одруження Стефані Кайо і Чада Кемпбелла. (Фото: Поширення)

КОЛИВОНИ ЗАКІНЧАЛИСЯ?

З цього моменту вважалося, що відносини збираються закріпитися як один з найстабільніших в діючому світі в Перу; однак на початку 2021 року вони поклали край своїй історії кохання.

«Я одружився з неординарним чоловіком, хорошою людиною в душі. Я радий, що дізнався все, що ми дізналися разом за останні 8 років (...) Ми обіцяли підтримати мрії один одного незважаючи ні на що. Тепер кожен повинен слідувати тому, що змушує нас відчувати себе по-справжньому одним і живим. Напочатку цього року ми вирішили розлучитися і тільки зараз ми вирішили поговорити про це. Ніхто нікому не шкодить, і ми завжди цінували і поважали один одного», - написав він.

У березні 2021 року Стефані Кайо познайомилася з Максі Іглесіасом під час запису фільму «До того, як ми знову зустрічаємося». Вони поступово пізнали один одного, і лише наприкінці того ж року вони визнали, що перебувають у романтичних стосунках.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:

Хорхе Луна та Рікардо Мендоса з Габландо Хуеви... оголошують проект «збити телебачення»: Знайте все деталі