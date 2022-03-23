Стефані Кайо: Користувачі просять припинити напади на актрису після того, як знялася в «До того, як ми знову зустрінемося»

ім'яСтефані Кайобуло трендовим у Twitter з моменту Netflix представить перший трейлер фільму «Поки ми не зустрінемося знову». Десятки користувачів Twitter відразу поставили під сумнів фільм, оскільки вони обрали члена сім'ї Кайо головним героєм.

Це тому, що багато хто вважає, що актриса з андськими рисами краще підходила б до сюжету, оскільки головна сцена фільму має Мачу-Пікчу . Вони також критикували, що сьоме диво світу - це установка для такої історії «кліше».

Фільм режисера Бруно Асценцовийшов 18 березня і напади тривали. Тисячі користувачів мережі продовжували критикувати фільм, і деякі назвали його «нудним» і «простим». Однак інші користувачі мережі не вагаючись вийшли на захист національної продукції та перуанської актриси.

Слід зазначити, що сама Стефані Кайо вирішила висловитися на своїй платформі, щоб дати зрозуміти, що «Поки ми не зустрінемося знову» не прагне представляти Андських жінок, а тим більше мати її як орієнтир для жителів Куско. Крім того, вона рекомендувала своїм послідовникам зосередитися на роботі над своїми мріями так само, як і вона.

КОРИСТУВАЧІЗАХИЩАЮТЬ АКТРИСУ І ФІЛЬМ

Велика група Twitter привітала і влестила роботі Стефані Кайоза те, що знялася в першому перуанському фільмі, створеному потоковою платформою Netflix, і була на користь фільму, оскільки це поставить Куско в очах світу на кінематографічному рівні.

«Стефані Кайо талановита і чудова, гордість за свою сім'ю та Перу...», «Абсурд, що перуанці витрачають свій час на боротьбу за фільм стосовно кольору шкіри, волосся чи очей», «Фільм - це вигадка, якщо вони хочуть чогось ближчого до «реальності» в кіно, вони могли б переглянути документальний фільм», є деякі з постів користувачів.

Варто згадати, що коли було оголошено, що Netflix зробить своє перше виробництво в Перу, через кілька днів почалася пандемія COVID-19, і її довелося призупинити, тому небуло відомо, чи нарешті цей проект побачить світло.

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

Фото: Твіттер

БРУНОАСЦЕНЗО ТАКОЖ ЗАХИЩАЄ СЕБЕ ВІД КРИТИКИ

Після виходу свого фільму режисер Бруно Асценцо провів інтерв'ю з RPP і зазначив, що ідея запису в різних куточках нашої країни полягала в тому, щоб привернути увагу іноземної аудиторії і тим самим спонукати їх відвідати Перу.

«Важливо, щоб ми усвідомлювали те, що маємо, багато країн використовують кіноіндустрію, щоб заявити про себе світові: «Гра престолів» та Хорватія, багато виробництв, які допомагають реактивувати певні галузі, які постраждали від пандемії. Яхотів би, щоб фільм зміг внести свій внесок у нього і трохи досягти цього, щоб сказати: «завдання виконано», - сказав він.

«Моя ідея полягала в тому, щоб зняти туристичний фільм, спочатку це не була 100% романтична комедія, яка почала будуватися після того, як Netflix увійшов на ігрову сцену, але це був фільм, який був замальований, це може бути так, я хотів би поїхати в такі місця, на початку ви не пройшли через три місця, де врешті-решт вас катали », - прокоментував він.

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