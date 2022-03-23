Починаючи з 2028 року бренд Chrysler запропонує тільки електромобілі

Вашингтон, 23 березня Бренд Chrysler, тепер входить до групи Stellantis, до складу якої також входять Peugeot, Citroen, Jeep та Fiat, пропонуватиме електромобілі лише з 2028 року і вважає, що його головним конкурентом є виробник Tesla, за словами нового генерального директора компанії Кріса Фейеля. Feuell, який обіймав посаду з листопада 2021 року і є першою жінкою, яка очолює історичний бренд США, повідомив EFE під час зустрічі ЗМІ, що Tesla є головним конкурентом і моделлю для «пожвавлення» компанії. «Tesla є лідером на ринку акумуляторних електромобілів. Я дуже вражений тим, як вони ставляться до своїх клієнтів, дуже ініціативно і сучасно, з точки зору продажів», - сказав Фейелл. «Ми багато чому навчилися не тільки з їхніх транспортних засобів та технологій, але й від їхніх стосунків з клієнтами», - додав він. Feuell підтвердив, що Chrysler хоче випустити свій перший повністю електричний автомобіль на ринок у 2025 році. А до 2028 року весь асортимент автомобілів марки буде електричним. Плану Chrysler сприяє той факт, що в даний час на ринку всього дві моделі, мінівен Pacifica і седан 300. У січні цього року Chrysler представив на ярмарку електроніки CES у Лас-Вегасі (США) прототип Airflow, електромобіль, який вказує на напрямок, який компанія візьме на розробку своїх нових транспортних засобів. Feuell розповів питання EFE, що планує керувати компанією «зовсім по-іншому», про яку, на його думку, давно не піклувався. «У кращому випадку, в 2004 році, бренд Chrysler мав 12 моделей і продавав 650 000 одиниць на рік. З тих пір вона була зведена до двох моделей і близько 120 000 транспортних засобів на рік», - пояснив він. «Це дає зрозуміти відсутність уваги та пріоритет, який Chrysler постраждав до мого приїзду», - продовжив він. Фейелл також пообіцяв, що жінки мають більшу вагу в компанії і сказав, що 50% його команди вже складають жінки. «Я бачу себе з великою відповідальністю за підтримку жінок в цій організації, а також у секторі», - сказала вона. Feuell завершив, зазначивши, що генеральний директор Stellantis Карлос Таварес прагне «різноманітності та інклюзії» всередині компанії. НАЧАЛЬНИК jcr/cfa