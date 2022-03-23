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Середа 23 Березень 2022
Україна

Починаючи з 2028 року бренд Chrysler запропонує тільки електромобілі

Newsroom Infobae

23 Березень 2022

Вашингтон, 23 березня Бренд Chrysler, тепер входить до групи Stellantis, до складу якої також входять Peugeot, Citroen, Jeep та Fiat, пропонуватиме електромобілі лише з 2028 року і вважає, що його головним конкурентом є виробник Tesla, за словами нового генерального директора компанії Кріса Фейеля. Feuell, який обіймав посаду з листопада 2021 року і є першою жінкою, яка очолює історичний бренд США, повідомив EFE під час зустрічі ЗМІ, що Tesla є головним конкурентом і моделлю для «пожвавлення» компанії. «Tesla є лідером на ринку акумуляторних електромобілів. Я дуже вражений тим, як вони ставляться до своїх клієнтів, дуже ініціативно і сучасно, з точки зору продажів», - сказав Фейелл. «Ми багато чому навчилися не тільки з їхніх транспортних засобів та технологій, але й від їхніх стосунків з клієнтами», - додав він. Feuell підтвердив, що Chrysler хоче випустити свій перший повністю електричний автомобіль на ринок у 2025 році. А до 2028 року весь асортимент автомобілів марки буде електричним. Плану Chrysler сприяє той факт, що в даний час на ринку всього дві моделі, мінівен Pacifica і седан 300. У січні цього року Chrysler представив на ярмарку електроніки CES у Лас-Вегасі (США) прототип Airflow, електромобіль, який вказує на напрямок, який компанія візьме на розробку своїх нових транспортних засобів. Feuell розповів питання EFE, що планує керувати компанією «зовсім по-іншому», про яку, на його думку, давно не піклувався. «У кращому випадку, в 2004 році, бренд Chrysler мав 12 моделей і продавав 650 000 одиниць на рік. З тих пір вона була зведена до двох моделей і близько 120 000 транспортних засобів на рік», - пояснив він. «Це дає зрозуміти відсутність уваги та пріоритет, який Chrysler постраждав до мого приїзду», - продовжив він. Фейелл також пообіцяв, що жінки мають більшу вагу в компанії і сказав, що 50% його команди вже складають жінки. «Я бачу себе з великою відповідальністю за підтримку жінок в цій організації, а також у секторі», - сказала вона. Feuell завершив, зазначивши, що генеральний директор Stellantis Карлос Таварес прагне «різноманітності та інклюзії» всередині компанії. НАЧАЛЬНИК jcr/cfa