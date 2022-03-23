Standard & Poor's знизив кредитні рейтинги до п'яти банків в Перу

Imagen de archivo de un hombre caminando frente al edificio de Standard & Poor's en el distrito financiero de Nueva York, Estados Unidos. 5 de febrero, 2013. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

BCP, MiBanco, Scotiabank, BBVA, Міжбанк, Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) та Фонд Мівівієнда - це банки та фінансові установи, які зазнали зниження рейтингу Standard & Poor's (S&P).

Агентство S&P знизило кредитний рейтинг Перу на один крок до «BBB» у п'ятницю, заявивши, що політична стагнація країни підриває зусилля щодо підтримки довіри інвесторів та обмеження перспектив зростання.

S&P заявили, що політичний тупик, ймовірно, продовжить руйнувати довіру бізнесу.

«Зниження рейтингу Перу відображає ерозію інституційної оцінки суверенного рейтингу після тривалого періоду політичної нестабільності через триваючу напруженість між виконавчою та законодавчою гілками», - заявило агентство S&P.

Так само це зниження також пов'язане з виведенням пенсійних фондів та збільшенням залежності від зовнішнього фінансування у 2020 та 2021 роках, враховуючи, що обидва фактори «вплинули на склад боргу Перу», що призвело до «в даний час більш вразливого боргового профілю».

Після цього оголошення S&P приступила до зміни рейтингу фінансових установ через вплив якості суверенних кредитів на рейтинги цих банків.

«Наші рейтинги Перу обмежують рейтинги національних фінансових установ, оскільки ми не вважаємо, що банки можуть протистояти сценарію суверенного дефолту, враховуючи їх великий вплив на країну у вигляді позик та цінних паперів», - говорить S&P.

Вони додають, що «знецінення суверенного кредиту зменшує його здатність надавати надзвичайну державну підтримку фінансовій системі та фінансовим установам, пов'язаних з державою, якщо це необхідно», - додали вони.

ПЕТРОПЕРУ

S&P також знизив кредитний рейтинг PetroPeru на тлі суперечок, в яких опинилася державна компанія. Компанія перейшла з довгострокового рейтингу BBB- до BB+, місця, в якому вона вже вважається сміттєвою облігацією, повідомляє Bloomberg.

В даний час примітка S&P BB+ використовується для класифікації тих компаній з найбільшим ризиком дефолту своїх боргів.

Але S&P не тільки скоротила рейтинг Petroperú, але й змінила прогноз зі стабільного на негативний.

У цьому рейтинговому агентстві Petroperú перейшов від класу BBB до BBB-, що було б найнижчим з рівня інвестицій

У цьому випадку Bloomberg вказав, що таке зниження рейтингу означає, що державна нафтова компанія знаходиться на межі скорочення як сміттєвої облігації, або примітки, що вважаються спекулятивними.

ЦЕВПЛИНЕ НА ПЕРУВІАНС

Цей поганий рейтинг Standard & Poor's вплине на перуанців, які будуть платити більш високі боргові витрати.

Хуан Хосе Мартанс, колишній керівник відділу нагляду за банківською справою, страхуванням та НПФ (SBS), стверджує, що це попереджувальний голос, оскільки це не є подальшою деградацією, він почне сильніше впливати на потоки капіталу та витрати на фінансування. «Нинішній уряд явно той, хто повинен взяти на себе відповідальність за переворот в країну та економічні витрати перуанців», - додав він.

«Якщо така ситуація продовжиться і подальше погіршення політичної стабільності, довіри і перспектив зростання, вони можуть принести подальшу деградацію. Це вже було б катастрофічно», - сказали мартани.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ