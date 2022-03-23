Рейтинг Spotify: 10 найбільш слуханих пісень у Колумбії

Зперших записів людської історії завжди були присутні звук і музика. Оскількице універсальна мова, вона здатна зрозуміти і відчути будь-ким незалежно від їх мови чи культури.

Музикамає здатність зв'язувати людей зі своїми емоціями, незалежно від того, чи змушує їх відчувати щастя, ностальгію, смуток і цілу гаму почуттів через її широкі стилі чи жанри.

Уцьому контексті такі платформи, як Spotify, зуміли цим скористатися, і через широкий каталог пісень та виконавців він позиціонував себе на смак користувачів, які також мають можливість слухати улюблену музику через програми і навіть не потребуючи доступу в інтернет.

Однак, враховуючи велику різноманітність, яку має Spotify, можна легко загубитися в галузі, яка швидко оновлюється, тому ось список синглів, які цієї середи, 23 березня, найбільше грають колумбійська громадськість.

1. Pantysito

Накопичивши 152 321 переглядів, велика пісня Alejo, Feid і ROBI залишається на першому місці.

2.

3. Медаль

«Медалло», яку зіграли Блессд, Джастін Квілс і Ленні Таварес, займає третє місце в списку, домігшись 114 901 переглядів.

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5. МАМІІІ

6. ХтоТБ Remix

Збирання хітів є синонімом Блаженний і Райан Кастро. Тому не дивно, що його нова постановка під назвою «Quien TV Remix» дебютувала на шостому місці з цього приводу. Хто ще міг похвалитися тим, що має 96,911 переглядів першого входу?

7. Відчайдушні

8. Глобальнийтренд

«Глобальний тренд» Blessd, Myke Towers і Ovy On The Drums дуже успішний серед користувачів цієї платформи, накопичивши 86 656 переглядів. Сьогодні він все ще знаходиться на восьмій позиції.

9. ВибачтеBB:/(з Bad Bunny & Julieta Venegas)

10. ВасаВаса

Це пісня Райана Кастро, яка займає десяте місце. Через кілька тижнів на вершині чартів, його популярність зараз знижується, з 78,489 переглядів.

Умузичній індустрії Колумбія є однією з найскладніших країн для завоювання, але тим, кому вдається це зробити, гарантовані двері до успіху, як досягли ці художники. Пам'ятайте, що цей топ-10 оновлюється кожні 24 години.

*Деякі успіхи не мають опису, оскільки платформа не надає його.

ЗростанняSpotify

Заснована в 2006 році, шведська компанія офіційно розпочала свою діяльність в Європі 7 жовтня 2008 року і поступово завоювала присутність у всьому світі, вданий час перебуваючи в 187 країнахі пропонуючи музику більш ніж семи мільйонів художників.

Сьогодніпотокова платформа має угоди з лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Голлівудські записи, записи інтерскопа, Warner Music, серед інших.

Затемою подкастингу, Spotify оголосив у листопаді 2020 року про придбання та придбання рекламної та подкастної платформи Megaphone за 235 мільйонів доларів, що послужило для монетизації аудіо записів.

Згідноз даними, опублікованими Spotify, у 2019 році у нього було 217 мільйонів передплатників, що збільшилося до 345 мільйонів у 2020 році, а в 2021 році, незважаючи на пандемію, вони досягли 365 мільйонів абонентів, з яких майже 50% платять клієнтам.

Якмодель, Spotify запропонував платити виконавцям у своєму каталозі фіксовану ціну за продану пісню або альбом і дає роялті залежно від кількості відтворень виконавця пропорційно загальній кількості пісень, що передаються, на відміну від конкурентів, які платять за фізичні продажі або завантаження.

Крімтого, 70% від загального доходу припадає на правовласників, переважно звукозаписних лейблів, які потім платять художникам на основі своїх індивідуальних контрактів.

Слідзазначити, що в даний час кожен може насолоджуватися безкоштовною послугою Spotify, якщо ви готові миритися з рекламою та з обмеженнями, такими як не можливість пропустити деякі пісні.

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