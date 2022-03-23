Spotify Peru: 10 найбільш слуханих пісень цієї середи, 23 березня

Зперших записів людської історії завжди були присутні звук і музика. Оскількице універсальна мова, вона здатна зрозуміти і відчути будь-ким незалежно від їх мови чи культури.

Музикамає здатність зв'язувати людей зі своїми емоціями, незалежно від того, чи змушує їх відчувати щастя, ностальгію, смуток і цілу гаму почуттів через її широкі стилі чи жанри.

Уцьому контексті такі платформи, як Spotify, зуміли цим скористатися, і через широкий каталог пісень та виконавців він позиціонував себе на смак користувачів, які також мають можливість слухати улюблену музику через програми і навіть не потребуючи доступу в інтернет.

Однак, враховуючи велику різноманітність, яку має Spotify, можна легко загубитися в галузі, яка швидко оновлюється, тому ось список синглів, які цієї середи, 23 березня, найбільше грають перуанська громадськість.

1. МАМІІІ

2. Відчайдушні

Після накопичення 122,271 переглядів «Desperados» Рау Алехандро та Ченчо Корлеоне залишається на другому місці.

3.

Йорданія

Райана Кастро « Йорданія » зробила нішу серед фаворитів на даний момент. Він має 98 880 репродукцій, саме тому він залишається на третій позиції.

4. 12х 3

5. Загорніть

6. Однаніч у Медельїні

Це пісня, яка займає шосте місце. Завдяки їй репродукції було доведено до 93 296, що знаменує собою віху в музичній кар'єрі Cris Mj.

7. ВибачтеBB:/(з Bad Bunny & Julieta Venegas)

«Вибачте BB:/(з Bad Bunny & Julieta Venegas)» Тайні втрачає силу. Сьогодні він пожинає лише 91 606 репродукцій, недостатньо, щоб продовжити свою подорож до номер один на подіумі. Його вже поміщають на сьоме місце, що говорить про те, що він виходить на вулицю.

8. Медаль

9. Червонікаблуки

«Каблуки Рохос», яку зіграв Себастьян Яатра, займає дев'яте місце в списку, після досягнення 75,193 переглядів.

10. Йонагуні

У музичній індустрії Перу є однією з найскладніших країн для завоювання, але тим, кому вдається це зробити, гарантовані двері до успіху, як досягли ці художники. Пам'ятайте, що цей топ-10 оновлюється кожні 24 години.

*Деякі успіхи не мають опису, оскільки платформа не надає його.

ЗростанняSpotify

Заснована в 2006 році, шведська компанія офіційно розпочала свою діяльність в Європі 7 жовтня 2008 року і поступово завоювала присутність у всьому світі, вданий час перебуваючи в 187 країнахі пропонуючи музику більш ніж семи мільйонів художників.

Сьогодніпотокова платформа має угоди з лейблами Universal Music, Sony Music, EMI Music, Голлівудські записи, записи інтерскопа, Warner Music, серед інших.

Затемою подкастингу, Spotify оголосив у листопаді 2020 року про придбання та придбання рекламної та подкастної платформи Megaphone за 235 мільйонів доларів, що послужило для монетизації аудіо записів.

Згідноз даними, опублікованими Spotify, у 2019 році у нього було 217 мільйонів передплатників, що збільшилося до 345 мільйонів у 2020 році, а в 2021 році, незважаючи на пандемію, вони досягли 365 мільйонів абонентів, з яких майже 50% платять клієнтам.

Якмодель, Spotify запропонував платити виконавцям у своєму каталозі фіксовану ціну за продану пісню або альбом і дає роялті залежно від кількості відтворень виконавця пропорційно загальній кількості пісень, що передаються, на відміну від конкурентів, які платять за фізичні продажі або завантаження.

Крімтого, 70% від загального доходу припадає на правовласників, переважно звукозаписних лейблів, які потім платять художникам на основі своїх індивідуальних контрактів.

Слідзазначити, що в даний час кожен може насолоджуватися безкоштовною послугою Spotify, якщо ви готові миритися з рекламою та з обмеженнями, такими як не можливість пропустити деякі пісні.

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