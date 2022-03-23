Сальвадорський дефіцит торгівлі зріс на 55,5% у 2022 році, повідомляє Центральний банк

Сан-Сальвадор, 22 березня торговий дефіцит Сальвадору виріс на 55,5% за перші два місяці 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року, досягнувши 1,571 млн доларів, згідно з даними Центрального резервного банку (BCR), з якими консультувався у вівторок Efe. Сукупний дефіцит торгівлі в період з січня по лютий 2021 року становив 1,010,3 мільйона доларів, різниця в 560,7 мільйона, що еквівалентно зростанню на 55,5%. Цей сукупний показник дефіциту торгівлі є найвищим, зафіксованим BCR з 1994 року в січні та лютому кожного року. Згідно з зовнішньоторговельною базою даних BCR, експорт накопичив $1177,8 млн в період з січня по лютий 2022 року, тоді як імпорт досяг $2,748,8 млн, залишивши дефіцит в $1,571 млн. Тільки в лютому минулого року Сальвадор експортував 614 мільйонів доларів та імпортував 1,359,2 мільйона доларів. Президент Сальвадора Найіб Букеле підкреслив у своєму Twitter, що продажі товарів та послуг, зафіксованих у лютому минулого року, це «стає місяцем з найбільшим експортом в нашій історії». Він додав, що експорт за перші два місяці 2022 року «зріс на 14,3% в порівнянні з 2021 роком (рік, в якому наш ВВП виріс на 10,3%)». Для президента Сальвадора це «прогнозує сильне економічне зростання і цього року». ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ЗРОСТАЮТЬ БІЛЬШ НІЖ НА 10% Дані BCR також вказують на те, що сімейні грошові перекази зросли на 10,31% за перші два місяці 2022 року, з 1020,24 мільйонів доларів у 2021 році до 1,125,38 мільйона доларів сьогодні. Ці валюти, головним чином із США, є одним із стовпів сальвадорської економіки, і до 2018 року вони представляли 20,7% сальвадорського валового внутрішнього продукту. Тільки в лютому Сальвадор отримав 572,64 мільйона доларів, що на 13,26% вище, ніж 505,6 мільйона, обчислених в тому ж місяці 2021 року. НАЧАЛЬНИК HS/SA/CFA