Вторгнення Росії в Україну LIVE: США стверджують, що російська військова потужність нижче 90 відсотків

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

Росія продовжує інтенсивні напади на місто Маріуполь, намагаючись дістатися до столиці країни після майже місяця боїв з українськими військами.

Зі свого боку, міжнародне співтовариство оголошує про нові стратегічні рухи, намагаючись відрадити Путіна від його рішення прийняти сусідню країну. У четвер очікується, що США та її союзники оголосять про новий пакет санкцій проти Росії та посилення вже вжитих заходів.

Того ж дня президент Джо Байден зустрінеться з союзними країнами в Брюсселі, щоб визначити нові дії в умовах кремлівської агресії.

Далі, хвилина за хвилиною російського вторгнення: (український час, GMT+2):

середа, 23 березень

5:00: Міністерство оборони США оцінює понад 1100 ракет, які Росія запустила в Україні з початку вторгнення 24 лютого , і вперше відзначило, що російська військова потужність нижче 90 відсотків.

«Ми спостерігали за минулу добу, це те, що росіяни, ймовірно, стріляли по місту з моря, з Азовського моря, на південь від Маріуполя. Миоцінили, що вони мають від п'яти до шести кораблів», - оцінив високопоставлений чиновник США на прес-конференції.

У зв'язку з цим він додав, що російські війська «мають кілька військових кораблів, які знаходяться в північному Чорному морі» , зокрема 21 корабель - і що, на даний момент, «немає жодних вказівок на швидке десантне штурм в Одесі або поблизу міста».

3:30: Президент України Володимир Зеленський запевнив, що близько 100 тисяч людей залишаються в Маріуполі в «нелюдському» умови». Президентзаявив, що влада країни працює в декількох коридорах по всій території для порятунку населення.

«Сьогодні близько 100 тисяч людей живуть в місті в умовах підлюдських, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків і під постійним бомбардуванням», - засудив президент. Додали, що готуються гуманітарні коридори для Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

За словами президента, за останні два тижні Україна отримала понад 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ціпоставки розподіляються через спеціальні «хаби» для регіонів, повідомляє ІА « Укрінформ ».

«Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполі. Порятунок наших людей у місті та надання гуманітарної допомоги дуже важливо для всіх», — сказав він.

Понад 7 тисяч людей змогли виїхати з міста Маріуполь у вівторок гуманітарними коридорами, за словами Кирила Тимошенко, «кількість двох» офісу президента України, цифри, які підтвердив сам Зеленський.

2:30: Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова назвала нещодавні рішення головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана бажанням «сприяти антиросійській істерії».

«Такі дії, звичайно, не випадкові. Прокурор вирішив внести свій внесок в антиросійську істерію, яка зараз горить в США і Європейському Союзі, а також в підконтрольних йому органах в руках Заходу», - підкреслив він, як повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

1:15: Володимир Зеленськийзвинуватив російські війська в захопитті гуманітарного конвою під Мангушем.

«Співробітники ДСНС та водії автобусів були взяті в полон. Ми робимо все можливе, щоб звільнити своїх людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів», - сказав він у своїй останній промові в Telegram.

00:00: Президент Франції Еммануель Макрон провів цього вівторка дві окремі «довгі розмови» зі своїми російськими колегами Володимиром Путіним та українцем, Володимиром Зеленським та попросилаМоскву «сумлінно домовитися» з Києвом,про це повідомляє Єлисея.

«На даний момент угоди немає, але президент (Макрон) переконаний у необхідності продовження цих зусиль (переговорників). Немаєіншого рішення, крім припинення вогню і добросовісно йдуть переговори з боку Росії. Президентз Україною», - сказав Єлисея в короткій заяві.

Зі свого боку, Кремль додав, що в розмові відбувся «детальний обмін думками щодо ситуації навколо України», включаючи «триваючі переговори» між російською та українською делегаціями.

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