Росія провалилася в ООН зі своєю гуманітарною резолюцією щодо України

Маріо Віллар Організація Об'єднаних Націй, 23 мар Рада Безпеки ООН в середу відхилила запропоновану Росією резолюцію щодо гуманітарної ситуації в Україні, текст, який західні держави засудив як цинічну спробу прикрити свою агресію проти сусідньої країни. Москва зазнала чіткої дипломатичної поразки, оскільки лише Китай підтримав свою ініціативу, а інші тринадцять членів Ради Безпеки утрималися від блоку. Таким чином, резолюція значно не вистачила дев'яти голосів, необхідних для просування вперед, і не дозволила країнам, таким як Сполучені Штати, від необхідності використовувати своє право вето, щоб заблокувати його. Російський текст назвав, серед іншого, повагою до «гуманітарних принципів», засуджував напади на мирних жителів і закликав до переговорного припинення вогню в Україні, але ні в якому разі не згадував причину кризи в країні, тобто російського вторгнення. «Справді неприпустимо, щоб Росія мала сміливість представити резолюцію, яка закликає міжнародне співтовариство вирішити гуманітарну кризу, яку створила лише Росія», - заявила сьогодні посол США Лінда Томас-Грінфілд, яка звинуватила Москву у спробі використати ООН для висвітлення своїх дій. «Якщо Росія так стурбована цивільним населенням, залишається лише одне: припинити наступ і вивести свої війська з України», - додав представник Франції Ніколя де Рів'єр. Інші країни використовували такі терміни, як «обман» та «знущання», щоб посилатися на російську ініціативу, багато хто засуджує цинізм, що країна, яка вторгається в іншу і бомбардує її міста, є тією, яка просить захисту населення. Москва, зі свого боку, представила текст як виключно гуманітарну резолюцію, вільну від будь-якого політичного тягаря, намагаючись викрити західні держави за його відмову, але ледь досягла підтримки. Останніми днями відповідь на гуманітарну кризу в Україні була в центрі дипломатичної боротьби при ООН, де кілька конкуруючих пропозицій щодо резолюцій та вогненних дебатів. Росія подала свою пропозицію у відповідь на ініціативу Франції та Мексики, яка прагнула прийняти резолюцію щодо гуманітарної кризи, яка вказувала безпосередньо на Росію. Після кількох раундів переговорів французькі та мексиканські делегації нарешті дійшли висновку, що продовжити текст, враховуючи позицію Москви, яка має владу вето в Раді Безпеки, і тому вирішила піти на Генеральну Асамблею. Голосування там відбудеться завтра, четвер, хоча в принципі на столі буде дві резолюції: та, яку просувають Франція та Мексика, яка підтримує десятки країн, включаючи Україну - та альтернатива, запропонована ПАР, що дозволяє уникнути вказівки на Росію. Замість того, щоб реальний вплив цих документів, які, як очікується, будуть майже нульовими, варто побачити, як розвивається міжнародна підтримка кожної сторони війни, після того, як Генеральна Асамблея в переважній більшості засудила російське вторгнення на початку цього місяця. Посол Росії в ООН Василь Небензя сьогодні закликав підтримати Південноафриканську резолюцію, в той час як Україна та її союзники прагнуть досягти максимальної кількості голосів, можливих за її проект. На початку березня Генеральна Асамблея вже прийняла резолюцію, яка позбавляє російської «агресії» проти України, текст, який був підтриманий 141 з 193 країн ООН і якому, крім Росії, виступили лише чотири проти. Через свого речника, Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш, сьогодні наголосив на важливості прийняття членами організації гуманітарної резолюції, але перш за все, що вони роблять це, виявляючи єдність. НАЧАЛЬНИК MVS/фіксований (фото) (відео) (аудіо)