Рік Естлі святкує дебютний альбом 1987 року з перевипуском

Нью-Йорк (AP) - Це займає деякий час для більшості зірок поп-музики, щоб досягти успіху, і вони випускають кілька альбомів до одного хітів. Однією пісні вистачило Ріку Естлі.

«Зі мною це було як, перша пісня, бум! №1 у всьому світі», - сказала співачка в інтерв'ю Zoom. «Я просто намагався написати те, що ти міг співати в хорі».

Цей сингл був «Ніколи не здавай тебе», частина їх 1987 мультиплатиновий альбом «Всякий раз, коли вам потрібно хтось», який протягом багатьох років перейшов від радіо хіт до інтернет-жарту сенсації.

Минуло 35 років з моменту дебюту Astley і BMG відзначить ювілей у травні з набором з двох компакт-дисків та цифровим випуском, який включає ремастерований альбом, а також B-сторони, ремікси та Astley заново винайшли версії оригінальних синглів альбому.

Естлі було лише 20 або 21 рік, коли він записав «Всякий раз, коли вам потрібен хтось» з тріо композиторів та продюсерів, відомих як Stock Aitken Waterman, який створив пісні для Бананарами та мертвих або живих.

«Я був радий бути в професійній студії звукозапису, шуміти з хлопцями, які потрапили в альбоми», - каже Естлі, родом з невеликого містечка на півночі Англії. Я нічого не знав про процес запису. «У мене не було досвіду, напевно, і я був наївним».

«Ніколи не здавайся тобі» провів два тижні у верхній частині Hot 100 діаграми Billboard і «Разом назавжди» очолив ту саму діаграму протягом тижня. «Це займе сильний сильний чоловік» і «Вона хоче танцювати зі мною» також дійшли до Топ-10. Слухаючи його знову, альбом дуже добре поєднується з танцювальним звуком типу 80-х, який сьогодні в моді.

Astley записала більше альбомів, покинула бізнес на довгі роки і повернувшись з солідними альбомами «50» 2016 року і «Beautiful Life» з 2018 року.

Незабаром після виходу ювілейного видання свого першого альбому, Astley приєднається до New Kids on the Block, Salt-N-Pepa та En Vogue на 57-датному турі стадіонів США «Mixtape 2022». Співак кредитує «Всякий раз, коли вам потрібен хтось» за все це, в основному за те, щоб зробити його кар'єру.

«Переважна річ - це просто вдячність. Якщо я чесний з вами, це просто так. У мене було дуже приємне і комфортне життя, тому що я зміг зробити поп-альбом у 1987 році».

Марк Кеннеді знаходиться в Твіттері за адресою http://twitter.com/KennedyTwits.