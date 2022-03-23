Рейнальдо Руеда не втрачає віри у відвезення Колумбії на Чемпіонат світу: «До останнього дня нічого не визначено»

Foto de archivo. El técnico de la selección colombiana de fútbol, Reinaldo Rueda, gesticula en el partido contra Argentina por la eliminatoria Sudamericana clasificatoria al Mundial de Qatar en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, Argentina, 1 de febrero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

КомандіКолумбії залишилося трохи більше дня, щоб зіграти перший з двох фіналів у пошуках мрії чемпіонату світу, хоча, крім перемоги, їм доведеться чекати інших результатів у дні нокауту, щоб відвідати Катар. У цьому контексті Рейнальдо Руеда дав прес-конференцію вдень 23 березня.

Технічний директор триколірної команди розповів про необхідність грати без переконань і зняв вагу таких фігур, як Лучо Діас, заявивши, що те, що відбувається під час матчу з Болівією, не може залежати від нього. Ось деякі з його висловлювань:

Збереженнявіри до останнього дня

Хоча Перу здається важко набрати лише два очки в матчах, що залишилися, а також Чилі забити на сьогоднішній день чотири, Руеда дотримується цієї надії. Перше, що Колумбія б'є Болівію на стадіоні «Метрополітано», решта залежатиме від останньої дати відбіркових турнірів.

«Ми усвідомлюємо інстанцію, в якій ми знаходимося. Ці класифікатори навчили нас, що до останнього дня нічого не визначено. У нас є останній шанс скористатися у двох складних іграх і проти двох сильних суперників. Тут буде переважати бажання завжди бути на чемпіонаті світу».

Вінзняв вагу Лучо Діас

Враховуючи його футбольний рівень з Ліверпулем, куди він прибув майже два місяці тому, для вболівальників Луїс Діас є одним із закликів привести кавове команду до перемоги над Болівією. Думаючи про це, Руеда спілкувалася з ним, натякнула, що це може бути вирішальним, але що відповідальність за пошук трьох пунктів лежить на всьому відборі.

«Вчора я зустрівся з Лучо, щоб поговорити про цю тему. Щоб ви припустили, що це частина вибору, але не рішення, ви не повинні носити цей рюкзак. Навіть не за той час, як він живе. Хоча він виріс і став фігурою, можливо, деякі арбітра не захищали його після Копа Америки. Однак ви повинні знати, що ключовим є частка у будівництві та завершенні п'єс».

ДжеймсРодрігес - це добре

Однією з побоювань колумбійського вболівальника була відсутність Джеймса в останньому матчі з Аль-Райяном з Ліги зірок Катару, саме тому припускали, що Рейнальдо Руеда його не візьме до уваги в заклику. Ну, рульовий валлекаукано говорив про стан «10».

«Джеймс змагався два тижні тому, а потім зробив відновлення через неприємність. Він одужав, зробив цікаві ігри. Це непросто, йому вдалося зробити близько чотирьох-п'яти навчальних підрозділів, оскільки він був одним із тих, хто прибув раніше. Клуб не хотів випускати його раніше, але він проявив велику готовність, гарне ставлення до роботи і надію, що у нього хороша поведінка».

Ні для кого не секрет, що головний виклик для команди, яка в свою чергу може тиснути на гравців, - забити гол. У зв'язку з цим Руеда прокоментувала:

«Ми повинні вдосконалюватися в генерації та визначенні, у нас були можливості, і не було точності для досягнення кращих результатів. Між вчорашнім і сьогоднішнім днем ми змогли скласти комбінацію між досвідченими та новими. Всі вони з найкращим розташуванням».

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