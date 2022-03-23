Рейтинг Колумбії Вівторок, 22 березня: «Ареліс Хенао: пісня не плачеться» переважає над іншими постановками

«Ареліс Хенао: Я співаю, щоб не плакати», Caracol Televisión, повторює історію п'ятниці, 18 березня: вона знову знаходиться в топ-10 місці рейтингу. Цього разу біовела про популярну музичну співачку набрала 12,11, вище п'ятничної мелодії, яка була 10,98. Варто пам'ятати, що цей понеділок, 21 березня 2022 року, був святом.

Само собою зрозуміло, що біографічна постановка присутня на екрані майже два місяці, оскільки дата її виходу датується 11 січня.

Що стосується другого місця в цьому списку першої десятки найбільш релевантних постановок, слід згадати «Desafío The Box» (2022), також Caracol Televisión. Оцінка спортивних змагань реаліті-склала 11,38. Ця реалістична програма також є частиною прем'єр Каракола на цей 2022 рік, починаючи з 8 березня минулого року, коли вона почала виходити в ефір.

«Caracol News», в його доставці о 19:00, є третім з 10.51 балом. Згодом повторення «Нового багатого, Нового Пуру» стало четвертим, цього разу з рахунком 9.42. Варто пам'ятати, що ця мильна опера Каракол датується 2007 роком.

Тепер канал RCN робить свою першу появу у списку від імені «MasterChef Celebrity Colombia (2022), дата якого обрана в календарі для її прем'єри, була 21 лютого. Гастрономічне реаліті-шоу п'яте з 7,93 балами. Що стосується епізоду, представленого цього вівторка, 22 березня, колумбійська аудиторія побачила розробку нової ліквідації: Яір Ромеро (актор) - це той, хто зараз має своє ім'я відображено у списку знижених знаменитостей.

Знаменитості поки що ліквідували в «Колумбії знаменитостей MasterChef» (2022): Луїс Едуардо Аранго (актор), Мартін Карпан (аргентинський актор), Леді Норієга (актриса та співачка), Джейр Ромеро (актор).

Знаменитості, які залишили шоу: Олександра Монтоя (impersonator і комік).

Ще один повтор грає у списку, у цьому випадку «Vecinos», Каракол Телевізіон. Мильна опера закінчила в номер шість на рахунок рахунку 6,98. І, «Caracol News», тепер у його 12:30pm доставка, сьома з 6,17 балами.

Повтор«Pure Sangre», від каналу RCN, восьмий з рахунком 6,06. Варто пам'ятати, що мильна опера не з'явилася в списку в п'ятницю, 18 березня 2022 року. Оригінальна дата виходу цієї історії - 2007 рік.

«Noticias Caracol» знову присутній у Топ-10, тепер із трансляцією 11:30 вечора, яка дев'ята з рахунком 5,62. «Кізим», як і в п'ятницю 18 березня, знаходиться на десятому місці з 5.21 балом. Ця історія є турецьким серіалом, який дивиться Caracol Televisión.

Рейтинг Колумбія Вівторок, 22 березня 2022 року. Фото: Твіттер

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