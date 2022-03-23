Національна збірна Перу: Вхід до зональних парків Ліми буде безкоштовним, якщо ви носите біколорську сорочку

З нагоди матчу між Перу та Уругваєм , який відбудеться в четвер, 24 березня ,перуанські вболівальники зможуть увійти в одинадцять зональні клуби безкоштовно, якщо вони носять сорочку збірної Перу. Цевідбудеться в той же день матчу, про що оголосила Служба парку Ліма (Serpar).

У тих же просторах будуть різні рекреаційні послуги, якими можна насолодитися з родиною та друзями. Наприклад, відвідувачі зможуть пограти на спортивних плитах, приготувати обід у зонах барбекю, покататися на конях або човні в лагун, відвідати різних тварин у міні-фермах та міні-зоопарках, серед інших.

Цього 24 березня також є «четвер лап», тому люди зможуть відвідувати місця У супроводі своїх вихованців прогулятися на свіжому повітрі і досліджувати зелені зони.

БЕЗКОШТОВНИЙГРАФІК ПРИЙОМУ

Годинироботи будуть з 6:45 до 18:00.

Джерело: Ліма Парк Сервіс - Серпар (Facebook)

РОЗІГРАШДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ

З іншого боку, Серпар повідомив, що люди, які виправляють рахунок Перу проти Уругваю, можуть насолоджуватися спортивним днем зі своїми друзів в зональних клубах.

Знайтекроки:

1. «Подобається» цей пост у Facebook.

2. Коментуйте рахунок, з яким, на вашу думку, закінчиться зустріч між Перу та Уругваєм, і позначте 2 друзів у публікації.

3. Поділіться публікацією на своїй стіні, в публічному режимі.

Для умов розіграшу Ви можете ввести ПОСИЛАННЯ: https://bit.ly/3IJ9Kbv

Джерело: Ліма Парк Сервіс - Серпар (Facebook)

ДЕНЬІ КАНАЛ ДЕ ДИВИТИСЯ ГРУ

Перу та Уругвай будуть зіграні цього четверга, 24 березня з 18:30 за часом Перу, Колумбії та Еквадору. О 19:30 годині за США (Маямі), Венесуелою та Болівією. О 8:30 час для Уругваю, Парагваю, Чилі, Аргентини та Бразилії.

КАНАЛИДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ГРИ

-Movistar Deportes - це кабельний канал, який має права транслювати матчі національної збірної Перу в цьому південноамериканському відбірковому матчі.

-América TV - це канал, відповідальний за передачу деталей матчу проти Уругваю на відкритий сигнал.

ПЕРУЗ ОБОВ'ЯЗКОМ ДОДАТИ

Обидві країни залежать від цього матчу, щоб досягти чемпіонату світу з Катару 2022 року, що дуже хвилює Чилі та Колумбію, інші команди з найбільшими шансами у змаганні. Бали бали важливі і немає місця для поразки. Все це з урахуванням того, що це передостанній день Відбіркових турнірів.

Вони збираються зіграти п'яте і четверте місце в турнірній таблиці. Ставки високі, і все може статися в такому поєдинку, який відбудеться на стадіоні Centenario в Монтевідео. Там чудова гра йде.

У вівторок ввечері, 22 березня, національна збірна Перу прибула на землі «Шарруас» зі своїми основними чоловіками: Джанлука Лападула, Крістіан Куева, Андре Каррільо, Ренато Тапія, Олександр Калленс, Педро Галлезе та інші. Вони лише зазнали розряду Мігеля Арауджо через COVID-19. Після цього команда на 100% і дуже мотивована на важкий матч у відвідуваному стані.

Щодо одинадцяти збірної Перу Ан Рікардо Гарека має лише одне питання: супутник Олександра Калленса в центральній відсталі. Тренеру команди доведеться вибирати між Карлосом Замбрано і Крістіаном Рамосом. Обидва мають досвід для такого роду матчу. Це буде залежати від стратегії, яку вибирає «Тигр».