Перу проти Уругваю: Хуан Пабло Варскі хоче «біколор» на чемпіонаті світу і говорив про зміну тренера в «La Celeste»

КомандиПеру та Уругваю проведуть тісне зіткнення цього четверга, 24 березня на стадіоні Centenario в Монтевідео, що діє на 17-ту датупівденноамериканських кваліфікаційних турнірів. Мета «біколор» - це не що інше, як претендувати на Чемпіонат світу з Катару 2022 року, тому виїзна перемога поставила б його на півтори фути всередину. У зв'язку з цим відомий журналіст Хуан Пабло Варський висловив бажання, щоб збірна відвідала чемпіонат світу. Крім того, він також розповів про зміну команди в «La Celeste».

«Незалежно від того, що станеться (на два дати, що залишилися), я дуже хочу, щоб Перу зіграв ще один чемпіонат світу . Це було б 40 років того, що було 82 ′ і що було сага 78 ′. Яхотів би, щоб Рікардо (Гарека) зробив це знову , тому я не знаю, що станеться, але я знаю, що хочу, щоб це сталося»,- сказав аргентинський журналіст в інтерв'ю Дієго Ребальяті для Movistar Deportes.

І справа в тому, що «біколор» має золоту можливість повернутися, щоб досягти цієї довгоочікуваної квоти на подію чемпіонату світу. Йому вдалося досягти цього в останньому виданні для Росії 2018, куди вони прибули після закінчення п'ятого в відбіркових турнірах, тому йому довелося зіграти плей-оф проти Нової Зеландії, досягнувши загального результату в 2:0 з голами від Джефферсона Фарфана і КрістіанРамос. Це дозволило йому знову потерти плечі найбільшими командами після 36 років відсутності.

Саме до 2018 року останній раз, коли національна збірна Перу здобула кваліфікацію, була для Іспанії 1982 року, а також для Аргентини 1978 року. У цих двох виданнях Перу було кілька національних футбольних легенд, таких як Теофіло Кубільяс, Сезар Куето, Хосе Веласкес, Хуліо Сезар Урібе, Рамон Кірога, серед інших чудових гравців, які залишили свій слід і вразили світ своєю привабливою грою.

Святкування національної збірної Перу, коли вони пройшли кваліфікацію на ЧС-2018 в Росії після побиття Нової Зеландії | Фото: AFP

ВИРІШАЛЬНАПОДВІЙНА ДАТА

Тепер, повернувшись до матчу з «Шарруасом», Варський вважав, що зустріч з Парагваєм також важлива. І хоча фанат чи журналіст могли б бути з калькулятором в руці, картина змінюється для футболіста. « Без Уругваю немає Парагваю. Питаннятакож полягає в тому, що відбувається з Чилі, який має дуже сміливий, який є Бразилією, ви будете дивитися на калькулятор. Ядумаю, що є хороший шанс, що він потрапить, в гіршому випадку, в п'ятірку кращих. Тодіви повинні побачити, що ви отримуєте в репехажі, але крім одного гекатома, можна увійти. Ми (журналісти) дивимося телевізор, калькулятор і складаємо, але гравці на корті повинні робити і вести себе так, ніби іншого матчу немає», - сказав він.

НОВАВЕРСІЯ УРУГВАЮ З АЛОНСО

Нарешті, у нього також були слова про зміну тренера, який вони взяли в Уругвайській футбольній асоціації (AUF) зі звільненням Оскара Вашингтона Табареса в прихильність Дієго Алонсо. « Ви завжди говорите, що контракти повинні дотримуватися, але Уругвай потребував змін. Меніздається, що «Маестро» входить до п'ятірки найвпливовіших людей у уругвайському футболі. При всій повазі до того, що, очевидно, є в списку з Обдуліо Варелою. Але де Табарес, наприклад, виграв Копа Америку разом з Уругваєм, Лібертадорес з Пеньяролом у 87 ′, він зробив велику кар'єру тренера за кордоном, в Аргентині, в Італії, він керував Міланом, тобто ми говоримо про іншу лігу», - додав він.

Зі зміною поглинання уругвайської команди вони здобули дві важливі перемоги проти Парагвайв Асунсьйоні (1-0) і Венесуелав Монтевідео (4-1), що дозволило їм повернутися, щоб дістатися в боротьбу за квоту на чемпіонат світу. Все буде визначено в найближчі кілька днів.

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