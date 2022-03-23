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Середа 23 Березень 2022
Україна

Перу проти Уругваю: Хуан Пабло Варскі хоче «біколор» на чемпіонаті світу і говорив про зміну тренера в «La Celeste»

Тренер «біло-червоного» Рікардо Гарека близький до кваліфікації національної збірної на свій другий поспіль Чемпіонат світу після Росії 2018. Залишилося дві вирішальні дати.

Newsroom Infobae

23 Березень 2022

КомандиПеру та Уругваю проведуть тісне зіткнення цього четверга, 24 березня на стадіоні Centenario в Монтевідео, що діє на 17-ту датупівденноамериканських кваліфікаційних турнірів. Мета «біколор» - це не що інше, як претендувати на Чемпіонат світу з Катару 2022 року, тому виїзна перемога поставила б його на півтори фути всередину. У зв'язку з цим відомий журналіст Хуан Пабло Варський висловив бажання, щоб збірна відвідала чемпіонат світу. Крім того, він також розповів про зміну команди в «La Celeste».

«Незалежно від того, що станеться (на два дати, що залишилися), я дуже хочу, щоб Перу зіграв ще один чемпіонат світу . Це було б 40 років того, що було 82 ′ і що було сага 78 ′. Яхотів би, щоб Рікардо (Гарека) зробив це знову, тому я не знаю, що станеться, але я знаю, що хочу, щоб це сталося»,- сказав аргентинський журналіст в інтерв'ю Дієго Ребальяті для Movistar Deportes.

І справа в тому, що «біколор» має золоту можливість повернутися, щоб досягти цієї довгоочікуваної квоти на подію чемпіонату світу. Йому вдалося досягти цього в останньому виданні для Росії 2018, куди вони прибули після закінчення п'ятого в відбіркових турнірах, тому йому довелося зіграти плей-оф проти Нової Зеландії, досягнувши загального результату в 2:0 з голами від Джефферсона Фарфана і КрістіанРамос. Це дозволило йому знову потерти плечі найбільшими командами після 36 років відсутності.

Саме до 2018 року останній раз, коли національна збірна Перу здобула кваліфікацію, була для Іспанії 1982 року, а також для Аргентини 1978 року. У цих двох виданнях Перу було кілька національних футбольних легенд, таких як Теофіло Кубільяс, Сезар Куето, Хосе Веласкес, Хуліо Сезар Урібе, Рамон Кірога, серед інших чудових гравців, які залишили свій слід і вразили світ своєю привабливою грою.

Святкування національної збірної Перу, коли вони пройшли кваліфікацію на ЧС-2018 в Росії після побиття Нової Зеландії | Фото: AFP
Святкування національної збірної Перу, коли вони пройшли кваліфікацію на ЧС-2018 в Росії після побиття Нової Зеландії | Фото: AFP

ВИРІШАЛЬНАПОДВІЙНА ДАТА

Тепер, повернувшись до матчу з «Шарруасом», Варський вважав, що зустріч з Парагваєм також важлива. І хоча фанат чи журналіст могли б бути з калькулятором в руці, картина змінюється для футболіста. «Без Уругваю немає Парагваю. Питаннятакож полягає в тому, що відбувається з Чилі, який має дуже сміливий, який є Бразилією, ви будете дивитися на калькулятор. Ядумаю, що є хороший шанс, що він потрапить, в гіршому випадку, в п'ятірку кращих. Тодіви повинні побачити, що ви отримуєте в репехажі, але крім одного гекатома, можна увійти. Ми (журналісти) дивимося телевізор, калькулятор і складаємо, але гравці на корті повинні робити і вести себе так, ніби іншого матчу немає», - сказав він.

НОВАВЕРСІЯ УРУГВАЮ З АЛОНСО

Нарешті, у нього також були слова про зміну тренера, який вони взяли в Уругвайській футбольній асоціації (AUF) зі звільненням Оскара Вашингтона Табареса в прихильність Дієго Алонсо. «Ви завжди говорите, що контракти повинні дотримуватися, але Уругвай потребував змін. Меніздається, що «Маестро» входить до п'ятірки найвпливовіших людей у уругвайському футболі. При всій повазі до того, що, очевидно, є в списку з Обдуліо Варелою. Але де Табарес, наприклад, виграв Копа Америку разом з Уругваєм, Лібертадорес з Пеньяролом у 87 ′, він зробив велику кар'єру тренера за кордоном, в Аргентині, в Італії, він керував Міланом, тобто ми говоримо про іншу лігу», - додав він.

Зі зміною поглинання уругвайської команди вони здобули дві важливі перемоги проти Парагвайв Асунсьйоні (1-0) і Венесуелав Монтевідео (4-1), що дозволило їм повернутися, щоб дістатися в боротьбу за квоту на чемпіонат світу. Все буде визначено в найближчі кілька днів.

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