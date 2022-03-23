Перу проти Уругваю: 3 гігантські екрани будуть встановлені в Чарівному водному контурі для перегляду матчу

Безсумнівно, Перу проти Уругваю стане знаменною зустріччю в прагненнях національної збірної претендувати безпосередньо наЧемпіонат світуз Катару 2022, те, що шанувальники біло-червоного знають, які з нетерпінням чекають перегляду трансляції матчу, який буде грати в Монтевідео. Тому цього четверга, 24 березня, наMagic Water Circuitвідбудеться Перуанський фестиваль фанатів , де гра буде транслюватися в прямому ефірі та на трьох гігантських екранах.

Столична мерія Ліми оголосила, що вболівальники зможуть відвідати з 2 до 22 вечора, в якості прелюдії до трансляції відбудеться музично-анімаційне шоу, а також нічия для футболок з автографом футболістів національної збірної.

Три гігантські екрани, на яких можна побачити Перу проти Уругваю , будуть розташовані в районі Тангуїс . Пішохіднийвхід через ворота 3A; в той час як автомобільний вхід через ворота 5A.

Вони також вказали, що учасники зможуть розважитися різними іграми, такими як «Стрибайте, як капі», «Футбольна мережа», «Футбольний басейн», «Мета вболівальника», серед інших.

БЕЗКОШТОВНИЙВХІД ДО ЗОНАЛЬНИХ КЛУБІВ

З іншого боку, перуанська фан-вечірка також відбудеться в одинадцяти зональних клубах, куди цього четверга, 24 березня та вівторка, 29 березня,люди, які носять біло-червону сорочку , зможуть увійти безкоштовно.

Відвідувачі можуть пограти в спортивні плити, приготувати смачний обід у зонах гриль, покататися на конях або човні по лагунам, відвідати тварин у міні-фермах та міні-зоопарках, серед іншого, залежно від місця проведення. Робочий час — 6:45 до 18:00.

Вартозгадати, що це 24 березня також четвер Лапи, тому вони можуть приїхати зі своїми улюбленцями на прогулянку на свіжому повітрі.

ДАТА17 ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИХ ПЛЕЙ-ОФФ:

24БЕРЕЗНЯ (за перуанським часом)

- 18:30, Уругвай проти Перу

Стадіон Сентенаріо, Монтевідео

- 18:30 вечора, Колумбія проти Болівії

Стадіон Метрополітен, Барранкілья

- 18:30, Бразилія проти Чилі (Ріо-де-Жанейро)

Стадіон Арена Фонте Нова, Сальвадор

- 18:30, Парагвай проти Еквадор

Стадіон Антоніо Аранда, Сьюдад-дель-Есте

25БЕРЕЗНЯ

- 18:30 Аргентина проти Венесуели

Монументальний стадіон, Буенос-Айрес

ОСТАННІМАТЧІ МІЖ ПЕРУ ТА УРУГВАЄМ ДЛЯ ВІДБІРКОВИХ

Ось як зробила наша команда в останніх матчах проти «Шарруаса»:

Чемпіонат світу з Катару 2022: Перу 1-1 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу 2018: Перу 2-1 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу 2018: Уругвай 1-0 Перу

Чемпіонат світу з футболу Бразилія 2014: Перу 1-2 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу Бразилія 2014: Уругвай 4-2 Перу

Чемпіонат світу з футболу Іспанії 2010: Перу 1-0 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу Іспанії 2010: Уругвай 6-0 Перу

Чемпіонат світу з футболу Німеччина 2006: Перу 0-0 Уругвай

Чемпіонат світу з футболу Німеччина 2006: Уругвай 1-3 Перу

Чемпіонат світу з Кореї та Японії 2002: Перу 0-2 Уругвай

ОДИНАДЦЯТЬ, ЩО ГАРЕКА СПРОБУВАЛА В ПЕРУ

Педро Галлезе в ворота; Луїс Адвінкула, Крістіан Рамос, Олександр Калленс, Мігель Траако на захист; Ренато Тапія, Йошімар Йотун та Серхіо Пенья за кермом; нападниками будуть Крістіан Куева, Андре Каррільо та Джанлука Лападула. Це було одинадцять, які Рікардо Гарека відправив вранці вівторка, 22 березня.

Сумнів був Карлос Замбрано або центральний захисник Аліанси Ліми, але «кайзер» виявляв дискомфорт і тренувався диференційовано. Захисник відчуває біль у стегні від удару, який він зазнав у суперкласиці проти РіверпПлейта минулої неділі.

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