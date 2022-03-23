Парагвай повідомляє про три випадки смерті від пандемії covid-19

Асунсьйон, 23 бер Парагвай, зафіксував 3 випадки смерті від covid-19 та 110 інфекцій у середу, згідно з щоденним звітом Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення. З 1829 проб, проаналізованих, 110 були позитивними. Таким чином, загальна кількість випадків, зафіксованих з моменту першої інфекції covid-19, була зафіксована в країні 7 березня 2020 року, зросла до 647,538. Поки що 18 606 людей втратили життя в результаті хвороби. Уряд Парагваю оголосив 22 лютого, що указ, що встановлює обмеження щодо стримування поширення вірусу, знято і не буде продовжено, враховуючи зниження кількості інфекцій та смертей. Однак вимога носити маску в приміщенні і пред'явити карту вакцинації для в'їзду в країну залишиться в силі. В останні тижні статистика смертей та інфекцій від хвороби неухильно знижувалася після того, як країна зіткнулася зі своєю «третьою хвилею» пандемії, пов'язану з омікронним варіантом. 10 січня Парагвай змінив свої вимоги до вступу, вимагаючи негативного ПЛР-тесту для всіх іноземців, які хочуть в'їхати, за винятком тих, хто приїжджає з Mercosur (блок, який також включає Аргентину, Бразилію та Уругвай) та сусідніх країн. Крім того, повний сертифікат вакцинації необхідний всім відвідувачам, крім тих, хто проживає в прикордонних містах.