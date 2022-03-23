Палестинці з Гази змінюють навчання на роботу в Ізраїлі

Коли Хусейн отримав дозвіл на виїзд на роботу до Ізраїлю, цей палестинець з Гази ні на секунду не вагався перервати дорогі дослідження, які він збирався закінчити, щоб нарешті заробити на життя.

Можливість працювати поза цим анклавом, заблокованим Ізраїлем з 2007 року, ніби «ворота раю відкривалися переді мною», - каже молода людина, яка здобула ступінь магістра в галузі зв'язків з громадськістю на бідній палестинській території.

«Я не працював роками, і у мене є 3500 доларів за борги, щоб заплатити за навчання», - додає цей батько трьох років, який вважає за краще приховувати своє прізвище, тому що він відчуває, як і інші, соромно за те, що потрібно брати невеликі робочі місця в Ізраїлі, щоб заробити на життя.

Після виходу з аудиторій університету в Газі -Сіті кілька місяців тому, Хусейн є доставником в Яфа, околиці в Тель-Авіві. Для нього ця робота - це можливість поліпшити доходи своєї сім'ї, а згодом відновити навчання.

Сектор Газа, крихітна територія з більш ніж 2 мільйонами жителів, похитнутими війнами, має рівень бідності майже 60 відсотків і ендемічне безробіття близько 50 відсотків.

Дохід на душу населення становить близько 1400 доларів на рік, згідно з офіційними даними.

40 років Махмуд був найнятий в ресторані в Герцлії, прибережному містечку на північ від Тель-Авіва, після багатьох років роботи в міжнародних організаціях в Газі, які є одними з найбільш бажаних роботодавців через їх високу заробітну плату.

- Реапертура -

Його ступінь соціальної роботи не має користі для нього в установі, де він працює зараз.

Але, роблячи багато додаткових годин, цей батько трьох років може заробляти до 550 шекелів (170 доларів) на день, крім того, що покривають їжу та проживання, цифри, далекі від стандартів Гази.

В Ізраїлі більшість працівників Газан заробляють від 250 до 700 шекелів (78 до 218 доларів) у сільському господарстві та будівництві, набагато більше, ніж вони заробили б у смузі, хоча і без соціального забезпечення.

Після блокади Ізраїлю в Газі, як тільки ісламістський рух ХАМАС взяв на себе сектор Газа, «більше немає можливостей для роботи», - шкодує Махмуд.

До 2007 року і ізраїльської блокади в Ізраїлі працювали близько 120 000 Газаті.

У 2019 році Ізраїль відновив надання дозволів для одружених чоловіків старше 26 років, які відповідають певним критеріям безпеки.

В останні місяці, після майже півтора року закриття прикордонного переходу Erez на півночі Гази через коронавірус, ізраїльська влада видала 12 000 дозволів, найбільш тривали шість місяців поновлюваних.

З тих пір стоянка контрольного переїзду Erez між Газою та Ізраїлем була сповнена таксі та мікроавтобусів, які їх чекають.

- Без соціального захисту -

Президент профспілки працівників Гази Самі Аль-Амсі каже, що Ізраїль може надати дозволи більшій кількості палестинців в цьому анклаві найближчим часом. Хоча він вважає це гарною новиною, він також закликає до гарантування соціального захисту в контрактах.

В даний час газети покриваються нещасними випадками лише в тому випадку, якщо їх роботодавець погоджується платити страховку, що рідко буває, говорить ізраїльська організація Kav LaOved, яка допомагає цій групі.

Кілька тижнів тому в Газаті потрапив автомобіль на роботу в Ізраїлі. Але «його сім'я не отримала жодної компенсації», - шкодує Аль-Амсі.

Але це не лякає Адхема, 35-річного чоловіка з трьома дипломами в галузі охорони здоров'я та інформатики. «У мене немає жодних вимог, я міг би працювати в ресторані, супермаркеті чи фабриці», - каже він.

Також Абу Одей не сумнівається, який нещодавно подав заявку на отримання дозволу.

«Я 15 років працював журналістом позаштатним», - каже цей 38-річний фотожурналіст, який вважає за краще бігати під псевдонімом. «Але я не отримую пристойного доходу, за винятком випадків, коли йде війна», - додає він.

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