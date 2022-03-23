Оскар - 2022: які найбільше нагороджені фільми в кіно

Цієї неділі, 27 березня, відбудеться 94-е видання «Оскара». Церемоніяорганізована Академією кіномистецтва і наук і відбудеться в театрі Dolby в Лос-Анджелесі. Спочатку церемонія була запланована на 27 лютого, однак через збільшення випадків COVID-19, що сталися на початку року, було вирішено відкласти її до цього місяця.

Відомо, що ці нагороди вважаються своєрідним стрижнем, коли мова йде про якість фільмів, оскільки більшість глядачів керуються номінаціями або нагородами, які виграв фільм, щоб вважати його хорошим або рекомендувати тому, хто цього не бачив.

Тому ми розповідаємо вам, які фільми завоювали найбільше Оскарів в історії. Ви, напевно, вже бачили деякі з цих стрічок, або вам буде запропоновано спостерігати за ними після того, як ви дізнаєтеся, скільки нагород вони виграли.

НАЙБІЛЬШНАГОРОДЖЕНІ ФІЛЬМИ В КІНО

Поки що є три фільми, які займають звання найбільш нагороджених фільмів в історії, оскільки жоден інший не зумів виграти таку ж кількість нагород за одну ніч, це: Бен Гур (1959), Титанік (1997) та «Володар кілець: Повернення короля» (2003), кожен фільм виграв загалом 11 статуеток.

БЕНГУР (1959) — 11 ОСКАР

Цей фільм розповідає історію Юди Бен-Гур, яку зіграв актор Чарльз Хестон, який був сином дворянської родини в Єрусалимі, яка вступила в конфлікт з Римом, коли його звинувачували в погрозі життю римського губернатора.

ВільямВайдер був тим, хто зняв фільм, який майже увійшов в історію як фільм з найбільшою кількістю нагород і виграв статуїлу у всіх категоріях, на які він був номінований. Єдина категорія, яку він не виграв, - це «Найкращий сценарій». Таким же чином він вважається одним з класиків кіно і одним з кращих фільмів 20 століття.

Вінвиграв категорії: кращий фільм, кращий режисер, кращий актор, кращий актор другого плану, дизайн костюмів, звук, монтаж, фотографія, арт-напрямок, саундтрек і спецефекти.

(Фото: Архів)

ТИТАНІК(1997) — 11 ОСКАР

ДжеймсКемерон є режисером цього фільму, а також є одним з найбільш нагороджених на «Оскарі» протягом багатьох років, але, без сумніву, з «Титаніком» він побив рекорди, оскільки це не лише один з найбільш нагороджених фільмів, але й один з найбільш номінованих фільмів в історії із загальною кількістю 14 категорій.

Титанік також відомий у всьому світі тим, що є одним із фільмів, який найбільше заробив у прокаті на прем'єрі. Романтичний фільм, який відбувається на знаменитому трансатлантиці, став класикою, якою все ще користуються молоді та старі, незважаючи на те, що з моменту його прем'єри пройшло більше 20 років.

Вінвиграв статуетку в категоріях: кращий фільм, кращий напрямок, арт-напрямок, фотографія, костюми, звук, монтаж, пісня, саундтрек, звукове редагування і візуальні ефекти.

(Фото: Архів)

ВОЛОДАРКІЛЕЦЬ: ПОВЕРНЕННЯ КОРОЛЯ (2003) - 11 ОСКАРІВ

Це був останній внесок художньої трилогії , а також тієї, яку вдалося визнати одним з найкращих фільмів в історії. Крім того, це єдиний фентезійний фільм, який зумів перемогти в категорії «Краща картина».

Фільм є екранізацією роботи Дж.Р.Р.Токієна режисера Пітера Джексона і вважається одним із фільмів, який не старіє, незважаючи на проходження років.

Вінотримав нагороду в категоріях: кращий фільм, кращий режисер, кращий адаптований сценарій, саундтрек, оригінальна пісня, звук, візуальні ефекти, художній напрям, макіяж, костюми та монтаж.

(Фото: Архів)

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