Орбан просить Брюссель зняти блокаду коштів для допомоги біженцям

Будапешт, 23 березня Угорщина закликала Європейську комісію (ЄК) зняти блокаду коштів післяпандемічного відновлення, накладених на Будапешт через авторитарний дрейф, щоб використати ці гроші для допомоги біженцям з України. У листі, надісланому президенту ЄК Урсули фон дер Лейєн, прем'єр-міністру Угорщини, ультранаціоналісту Віктору Орбану, згадується, що близько 450 тисяч українських біженців поки що прибули до його країни з моменту початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Угорщина «лише просить якомога швидше мати ефективний доступ до коштів, виділених на неї», пише Орбан у листі, датованому 18 березня та опублікованому сьогодні економічним порталом Pénzcentrum. З 800 мільярдів євро Механізму відновлення та стійкості, Громадським фондом відновлення після кризи коронавірусу Угорщина має право на 7 мільярдів євро. Але ці гроші блокуються до тих пір, поки уряд Орбана не відступить у своїх порушеннях принципів, на яких базується Європейський Союз (ЄС), таких як свобода преси та права меншин, особливо спільноти LBTB +. Угорщина, яка готується до законодавчих виборів 3 квітня, має кілька файлів, відкритих Брюсселем, щоб врахувати, що ці та інші проблеми підривають верховенство права. Брюссель попередив наприкінці 2021 року, що навряд чи вдасться тимчасово прийняти плани відновлення таких країн, як Угорщина та Польща, які мають відкриті файли в Брюсселі через проблеми з дотриманням верховенства права. Переговори в минулому році припинилися через відсутність прозорості тендерної системи та ризиків корупції в Угорщині, хоча жодна зі сторін офіційно не підтвердила це. У своєму листі Орбан попросив зробити розподіл коштів більш гнучким, щоб мати можливість використовувати їх у нинішній кризі біженців. «Війна в Україні — безпрецедентний виклик» для країн-членів ЄС. «У такій кризовій ситуації важливо підтримувати єдність ЄС та спільну відповідальність», - говорить прем'єр-міністр. Незважаючи на те, що відповідь Брюсселя невідома, цифровий щодня 444.hu стверджує, що на основі анонімних джерел ЄС погодиться лише на те, що частина коштів відновлення використовуватиметься для зменшення залежності від російського газу, що у випадку з Угорщиною становить понад 90%. НАЧАЛЬНИК MN/WR/mj