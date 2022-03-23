Нова Зеландія розслабляє обов'язковий характер вакцини covid-19

Сідней (Австралія), 23 березня Нова Зеландія вилучить з наступного місяця обов'язкові вакцини проти covid-19, за певними винятками, серед інших релаксаційних заходів, які реагують на зниження інфекцій варіантом омікрон, оголосила цієї середи прем'єр-міністр Джасінда Ардерн. З 5 квітня працівники сектору освіти, збройні сили та поліція не вимагатимуть вакцинації, тоді як населенню не доведеться пред'являти свої сертифікати про вакцинацію проти covid-19 з цієї дати для доступу до ресторанів, кафе та інших підприємств. Вакцини будуть обов'язковими лише для медичних працівників, будинків престарілих, в'язниць та працівників прикордонного контролю, повідомляє Ардерн у заяві. Нова Зеландія також зняла обов'язкове використання масок на відкритому повітрі, усунула обмеження на максимальну кількість людей, які зустрічаються на відкритому повітрі, а також визначивши, що максимальна потужність у приміщеннях буде 200, а не 100, і що QR-коди є необов'язковими для бізнесу. Уряд президента праці, який запровадив одну з найсуворіших політик у світі проти covid-19 із суворими обмеженнями та закриттям кордонів, підтримуватиме свою систему оповіщення та управління охороною здоров'я, подібну до світлофорів. «Докази показують, що ми виходимо з піку омікрон. Випадки в Окленді (найбільш густонаселене місто Нової Зеландії) значно скорочуються, і очікується національний спад на початку квітня», - заявив Ардерн у заяві, виправдовуючи ослаблення заходів проти пандемії. Океанська країна, уряд якої аплодував за початкове управління covid-19, повідомила в середу 20130 інфекцій, накопичуючи щонайменше 538,39 інфекцій та 184 смертей з початку пандемії, хоча експерти, на яких цитував Ардерн, вважають, що реальна цифра, ймовірно, становить близько 1,7 млн. Нова Зеландія, яка зафіксувала менше ста щоденних випадків covid-19 у січні та щеплювала 96 відсотків цільового населення двома дозами, стала ареною між лютим та початком березня проти вакцини перед парламентом Веллінгтона. В середині цього місяця уряд Нової Зеландії оголосив про просування поетапного відновлення своїх кордонів туристам з безвізових країн з травня по жовтень.