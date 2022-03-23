Електростанція природного газу побудована в Панамі з інвестиціями на 1 мільярд доларів

Міжнародна енергетична група почала у вівторок в Панамі будівництво електростанції, яка буде працювати на природному газі, з інвестиціями в $1 млрд., Заявив президент Лорентіно Кортісо, який відсвяткував «стратегічні» інвестиції.

«Це являє собою економічну ін'єкцію в нашу країну, і це стратегічно для майбутнього нашої енергетичної матриці. Інвестиції в 1 мільярд доларів, що призведе до більш ніж 3000 прямих робочих місць та тисячі непрямих робочих місць», - сказав правитель, який брав участь у церемонії, щоб розпочати роботу.

Генератор Gatún побудований на острові Телферс, в провінції Колон, Панамський Карибський басейн, і зможе виробляти 670 мегават. Вона повинна бути працездатною на початку 2024 року.

Проектом керує Газова Панамська енергетична група, що складається з лондонської фірми InterEnergy Group, з 51% акцій та американської дочірньої компанії AES Panama - 49%. Обидві фірми вже працюють в країні в сфері виробництва електроенергії.

«Гатунський генеруючий завод сприятиме стабілізації тарифу на електроенергію, дозволяючи в майбутньому значно знизити витрати», - сказав Кортісо.

Новий проект замінить теплові установки, які вже були віддалені від панамської електроенергетичної системи, в плані переходу до чистої та ефективної енергетичної матриці, щоб досягти вуглецево-нейтральної мети до 2050 року, пояснив уряд.

У 2020 році 75% виробництва електроенергії в Панамі надходило з відновлюваного джерела, переважно гідроелектричного, згідно з даними Латиноамериканської енергетичної організації, що складається з 27 країн регіону.

бур-мав/rsr