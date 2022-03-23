Загроза Натанаеля Кано після бойових дій на вечірці

В останні вихідні березня запис стала вірусною, в якій Натанаель Кано кинув контейнер смаженої їжі під час вечірки, щоб нібито захиститися, але ця дія викликала велику бійку на зустрічі, яку мали кілька молодих людей у нічному клубі в Сонорі.

Згодом співак опублікував серію історій у своєму акаунті в Instagram, де розповідав про все, що сталося, показав забиті кулаки своїх друзів, пошкодував, що він не той, хто «розбив маму*» хлопчика, який ініціював агресію і навіть кинув йому низку загроз, як він чекав його на виході з місця, але той втік.

У своїх різних історіях часу інтерпретатор пісень, таких як Amor Tumbado та Porte exuberante, висловив наступне: «Я в Сонорі, у моїй землі з усіма моїми друзями, і раптом він робить це пед* вато. Запитайте його, як зробив дурний хлопець. Ми розбили всю його криваву матір! І я чекав його на виході, але він ніколи не вийшов, він пішов уздовж пляжу, але де б я тебе не бачив. Там записані відео».

(Фото: TikTok)

Натанаїл також надіслав загрозливе повідомлення і запевнив, що він та його група друзів знову вживуть заходів проти групи хлопчиків, які розпочали цю проблему, наприкінці своїх історій він назвав їх «холосом», не уточнюючи, що він мав на увазі зокрема:

Інцидент навіть призвів до того, що одна людина потрапила в басейн ресторану, і деякі молоді жінки почали віддалятися від проблеми, щоб не поранитися, безпека бізнесу швидко приїхала і стримувала деяких з тих, хто бере участь, щоб зупинити бій.

(Фото: TikTok)

Хоча немає жодної версії того, що сталося, відомо, що конфлікт не виник через якусь музичну різницю, за словами відомого співака corridos tumbados, він просто хотів приємно провести ніч зі своїми друзями і відгукнувся на напад.

Відео подій поширювалося в різних мережах, таких як TikTok та Instagram, як це було його відповіддю на події, хоча багато шанувальників Натанаеля Кано підтримували співака і подякували, що йому не постраждали, деякі його аудиторії також критикували, що він брав участь у бійки замість збереження умиротворення.

З іншого боку, були ті, хто сприйняв ситуацію з гумором і навіть зробив деякі зміни відео бою із смішними аудіозаписами TikTok; поки що немає повідомлень про серйозні травми.

(Фото: TikTok)

У 20-річного віку вже були інші суперечки, адже наприкінці 2021 року він нібито позував з вогнепальною зброєю у відео в Instagram і розв'язував хвилю критики «за своє життя надмірностей». У зв'язку з цим Натанаель Кано написав повідомлення ЗМІ, зробив скріншот деяких журналістських заміток, написаних на цю тему, і критикував висвітлення, яке вони надали. Віннавіть стверджував, що концерти, які він пропонував у аудиторії BB, де він мав аншлаг, не поширювалися.

«Один - це морро, і він вартий півня, як я їм кажу, але. Алевони не говорять про від'їзд матері, який ми віддали в зал для глядачів протягом двох днів. Вдячний моїм людям з минулого CDMX», - написав співак Amor tumbado.

Саме через свій профіль в Instagram він розмістив запис, де сказав: «Вони забувають, куди вони йдуть, до верги*». Всерединімашини, де він їхав, перебувала інша робоча команда Натаеля Кано. Всі насолоджувалися музикою та міським пейзажем, які пропонує Мехіко.

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