Міджарес співає Національний Гімн у Мексиці проти США

Підготовка до останнього дня восьмикутної Конкакафа вже готується, і потроху розкриваються деталі для шанувальників. Національназбірна Мексики прийме свого колеги з США в одному з найважливіших матчів за вступ до чемпіонату світу з Катару 2022 року .

А одним із гостей заходу стане Мануель Міджарес. Мексиканська співачка відповідатиме за спів Національного гімну до матчу. Через соціальні мережі Tri поділився з шанувальниками сюрпризом, який був перекладач Si me , буде відповідати за головну роль у національних відзнаках на стадіоні Azteca.

Про це повідомила команда ацтеків:

Мануель Міджарес заспіває гімн у матчі Мексики проти США (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)





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