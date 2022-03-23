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Середа 23 Березень 2022
Україна

Міджарес співає Національний Гімн у Мексиці проти США

З корту стадіону Azteca Міджарес вийде на сцену для церемонії національних лапаросів у найважливішому матчі для національної збірної Мексики 24 березня

Newsroom Infobae

23 Березень 2022

Підготовка до останнього дня восьмикутної Конкакафа вже готується, і потроху розкриваються деталі для шанувальників. Національназбірна Мексики прийме свого колеги з США в одному з найважливіших матчів за вступ до чемпіонату світу з Катару 2022 року .

А одним із гостей заходу стане Мануель Міджарес. Мексиканська співачка відповідатиме за спів Національного гімну до матчу. Через соціальні мережі Tri поділився з шанувальниками сюрпризом, який був перекладач Si me , буде відповідати за головну роль у національних відзнаках на стадіоні Azteca.

Про це повідомила команда ацтеків:

Мануель Міхарес заспіває гімн у матчі Мексики з США
Мануель Міджарес заспіває гімн у матчі Мексики проти США (Фото: Twitter/ @miseleccionmx)


*Інформаціяв розробці