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Середа 23 Березень 2022
Україна

«Мексика покарає диктатури Росії, Куби та Венесуели»: нова обіцянка Ліллі Теллез

Сенатор Acción Nacional (PAN) схвалив, що опозиція буде прагнути Мексиці наслідувати приклад країн з «свободою та верховенством права»

Newsroom Infobae

23 Березень 2022

ЛілліТелліс, сенатор Партії національних дій (PAN), зновунакинуласяпроти президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), попередивши його що наступного шестирічного терміну будуть прийняті репресивні заходи проти урядів Венесуели, Куби та Росії - це, за припущенням, що член опозиції переможе на президентських виборах 2024 року.

Таким чином, він сказав у своєму акаунті в Twitter , буде слідувати приклад країн з «верховенством права та свободою», таких як Канада. Він також схвалив зобов'язання усунути «леперос» від влади, посилаючись на тих, хто підтримує головного виконавчого директора, який висловив згоду з урядами, які Теллес назвав «диктатурами».

Вимовлення la blanquiazul відбулося після того, як Андрес Мануель спроектував один зі своїх твітів , в якому він пообіцяв зробити Новий Аеропорт реалії Mexico International (NAIM ) , який планувалося побудувати наозері Тескоко.

Ліллі Телез/АМЛО
(Фото: скріншот)

У цій публікації 22 березня журналіст також пообіцяв, що першим пунктом призначення першого рейсу NAIM буде Канада як «символ прагнення до безпечної країни». На це Лопес Обрадор відповів посмішкою на обличчі:

«При всій повазі до канадців, як і Мексика, немає двох».

Це, відповідно до відповіді, яку Табаскеньо видав на атаки, які отримав його уряд після оголошення озера Тескоко природною охоронюваною територією (ANP) - як було вирішено в консультації, яка також проголосувала за будівництво Феліпе Ангелес (АІФА).

Слід нагадати, що незадовго до вступу до шестирічного періоду Моренисти було проведено необов'язкове демократичне навчання, в результаті чого більшість голосів, спрямованих на будівництво двох злітно-посадкових смуг в Санта-Люсії , щоб доповнити операцію Мехіко International Аеропорт (AICM).

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Infobae
(Фото: Reuters/Президентство Мексики)

Зі свого боку, у твіті 23 березня йдеться про позицію, яку AMLO висловив - або продемонстрував - перед ситуаціями, пов'язаними з тими країнами, такими як вторгнення Росії в Україну.

І справа в тому, що уряд Мексики, як і Андрес Мануель, неохоче засуджував вступ російської армії на українську територію; рішення, яке незабаром після був виправлений канцлером Марсело Ебрардом, який також закликав до припинення військових дій силами Російської Федерація.

Але, навіть із засудженням Табаскєньо та відмовою від «будь-якого вторгнення», Лопес Обрадор заперечував, що Мексика застосовує санкції проти Росії, як це зробили інші країни, компанії та навіть організації.

Крім того, він заявив, що реалізація цієї політики не є відповідальністю уряду Мексики, оскільки він сказав, що найкращий спосіб співпрацювати в конфлікті - це «сприяння діалогу», а не «потрапляючи в центр уваги».

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