ЛілліТелліс, сенатор Партії національних дій (PAN), зновунакинуласяпроти президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора (AMLO), попередивши його що наступного шестирічного терміну будуть прийняті репресивні заходи проти урядів Венесуели, Куби та Росії - це, за припущенням, що член опозиції переможе на президентських виборах 2024 року.

Таким чином, він сказав у своєму акаунті в Twitter , буде слідувати приклад країн з «верховенством права та свободою», таких як Канада. Він також схвалив зобов'язання усунути «леперос» від влади, посилаючись на тих, хто підтримує головного виконавчого директора, який висловив згоду з урядами, які Теллес назвав «диктатурами».

Вимовлення la blanquiazul відбулося після того, як Андрес Мануель спроектував один зі своїх твітів , в якому він пообіцяв зробити Новий Аеропорт реалії Mexico International (NAIM ) , який планувалося побудувати наозері Тескоко.

(Фото: скріншот)

У цій публікації 22 березня журналіст також пообіцяв, що першим пунктом призначення першого рейсу NAIM буде Канада як «символ прагнення до безпечної країни». На це Лопес Обрадор відповів посмішкою на обличчі:

«При всій повазі до канадців, як і Мексика, немає двох».

Це, відповідно до відповіді, яку Табаскеньо видав на атаки, які отримав його уряд після оголошення озера Тескоко природною охоронюваною територією (ANP) - як було вирішено в консультації, яка також проголосувала за будівництво Феліпе Ангелес (АІФА).

Слід нагадати, що незадовго до вступу до шестирічного періоду Моренисти було проведено необов'язкове демократичне навчання, в результаті чого більшість голосів, спрямованих на будівництво двох злітно-посадкових смуг в Санта-Люсії , щоб доповнити операцію Мехіко International Аеропорт (AICM).

(Фото: Reuters/Президентство Мексики)

Зі свого боку, у твіті 23 березня йдеться про позицію, яку AMLO висловив - або продемонстрував - перед ситуаціями, пов'язаними з тими країнами, такими як вторгнення Росії в Україну.

І справа в тому, що уряд Мексики, як і Андрес Мануель, неохоче засуджував вступ російської армії на українську територію; рішення, яке незабаром після був виправлений канцлером Марсело Ебрардом, який також закликав до припинення військових дій силами Російської Федерація.

Але, навіть із засудженням Табаскєньо та відмовою від «будь-якого вторгнення», Лопес Обрадор заперечував, що Мексика застосовує санкції проти Росії, як це зробили інші країни, компанії та навіть організації.

Крім того, він заявив, що реалізація цієї політики не є відповідальністю уряду Мексики, оскільки він сказав, що найкращий спосіб співпрацювати в конфлікті - це «сприяння діалогу», а не «потрапляючи в центр уваги».

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