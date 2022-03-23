Макс Верстаппен і Чеко Перес досягають GP записів для своєї команди

Мадрид, 23 березня голландець Макс Верстаппен та мексиканський Чеко Перес прибувають у ці вихідні на головний приз Саудівської Аравії, що стане рекордом для їх команди, оскільки вони завершать гран-прі 327 як команда та в «десятці» найдовших конструкторів за всю історію Формули 1, незважаючи на те, що команда дебютувала лише в 2005 році, а її головний спонсор Red Bull відзначить 1 квітня тридцять п'яту річницю продажу своєї першої банки в Австрії, в 1987 році. Крім того, британський водій Red Bull David Coulthard буде 51 рік у Джидді, який забив перші очки команди в 2005 році в Австралії 2005 року, очолив своє перше коло того ж року на легендарному німецькому трасі Нюрбургринга і виграв свій перший подіум сезон пізніше в Монако 2006. Голландський Верстаппен, що панує чемпіон світу Формули-1, визнав, що «останні вихідні були важкими для всіх нас, ми виграли і втратили як команда, і на цьому тижні будемо сильнішими, тому що у нас є хороший пакет і ми були конкурентоспроможними в Бахрейні, тому є позитивні речі, щоб вийти з вихідних, і у нас є дуже хороший сезон довго попереду, це була лише перша гонка». «У Саудівській Аравії трек все ще дуже новий для нас, минулого року вологість була викликом, і вони внесли невеликі корективи в видимості в одному секторі, тому мені цікаво побачити, як це буде цього разу, тому що це дуже швидкий курс, з високошвидкісними прямолініями, і цього року автомобілі трохи важче, тому буде дуже цікаво побачити, як вони поводяться», - прокоментував Верстаппен у прес-релізі своєї команди. Його товариш по команді, мексиканець Чеко Перес, сказав, що хоче повернутися в машину в ці вихідні після Бахрейну, «що було важко» і було «на одному колі від початку сезону на подіумі», але він заявив, що довіряє команді і буде працювати «разом, щоб подолати її». «Позитивним є те, що попереду нас багато сезону, у нас є швидкий автомобіль, і я відчував себе дуже конкурентоспроможним, тому я сподіваюся скористатися цим темпом і використовувати його від кваліфікації до неділі в Джидді», - продовжував Перес, який нагадав на тій же ноті, що «гонка минулого сезону була божевільною, це дуже вимогливий схема і що буде тим більше з новими автомобілями. Я не закінчив гонку в 2021 році, тому хочу зробити чисту гонку і показати весь потенціал цього автомобіля». НАЧАЛЬНИК JLL/OG