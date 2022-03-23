Карта виборів 2022 року в Тамауліпасі: про що йде мова

Тамауліпас, як і п'ять інших держав,відновить своє губернаторство 5 червня; після великої критики, а також процесів беззаконня , які зазнав нинішній місцевий президент Франсіско Гарсія Кабеза де Вака минулого року.

Базується в Національному інституті статистики та географії (INEGI), держава має 3 527 735 жителів, з яких 2 738 954 зареєстровані в реєстрі Національного виборчого інституту (INE) на основі відсічення 31 січня - і вони зможуть скористатися своїм правом голосу.

Крім того, як і в Агуаскальєнтес, електронне голосування буде дозволено вперше. Тому в 43 муніципалітетах суб'єкта господарювання буде розміщено близько 4 795 ящиків.

Вони будуть кандидатами в уряд Тамауліпаса (Фото: Уряд Тамауліпаса/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

Для того, щоб відновити владу в Тамауліпасі, Партія національних дій (PAN) вирішила приєднатися до Інституціональної революційної партії (PRI) та Партії демократичної революції (PRD), щоб сформувати коаліцію « Підемо за Тамауліпасом », яку очолюватиме СезарВерастегі,Трюк.

Хоча Movimiento Ciudadano (MC) не змінив свою стратегію самотності в шести організаціях, які відновлять виконавчу владу та висунули колишнього муніципального президента Сьюдад-Вікторії, АртуроДіас Гутьєррес, як його кандидат на цей 2022 рік.

Нарешті, Рух за національну регенерацію (Морена) вирішив союзник з Лейбористською партією (PT) та Зеленою екологічною партією Мексики ( PVEM) під назвою Хунтос Хасемос Historia шукати іншу місцеву адміністрацію від руки сенатора, яка зараз ліцензована, АмерікоВільярреал.

Макі Естер Ортіс представив виклик передкандидатурі Амеріко Вільярреала (Фотографії: Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

Однак 16 березня колишній сенатор Макі Естер Ортіс Домінгес подав скаргу до Державного виборчого трибуналу Тамауліпаса ( Trieltam) для оскарження обрання Національної комісії з питань чесності та справедливості (CNHJ) Морени, враховуючи, що не всі аргументи для єдиного виборів до кандидатури були виконані.

Через кілька днів судді Тамауліпаса визначили, що Вілларерал Аная продовжує залишатися прекандидатом до уряду; однак CNHJ закликали винести нову постанову, детально пояснюючи, які моменти були прийняті для вибору наступного кандидата.

Тому, перш ніж зареєструвати Амеріко Вілареал як кандидата, Морена зобов'язана представити нове рішення остаточних виборів інституту, яке не було відомо громадськості.

Франсіско Гарсія Кабеза де Вака здобув перемогу в 2016 році (Фотоарт: Стів Аллен)

Вданий час суб'єктом керує Франсіско Гарсія Кабеза де Вака, який здобув перемогу 5 червня 2016 року з 721 049 голосами, що представляло 50,15% від загальної кількості голосів, поданих за цей день.

У той час як на другому місці опинився Бальтазар Хінохоса Очоа, представник альянсу За благо Тамауліпасу, що складається з PRI, PVEM та PANAL, які набрали 517 619 голосів, що представляло 36,03% від загальної кількості.

На третьому місці Густаво Карденас Гутьєррес, кандидат громадянського руху, отримав 84 736 голосів, що означало 5,81%. Хоча на четвертому місці було, значно нижче, PRD, лише отримавши 17,324 голосів за Хорхе Освальдо Вальдес Варгас.

Останні роки шестирічного терміну Франсиско Гарсії Кабези де Ваки були непростими через звинувачення проти нього (Фото: Куартоскуро)

Однак адміністрація все ще губернатора була нічим не простим, оскільки наприкінці червня 2020 року Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) представив скаргана Гарсію Кабезу де Ваку, його матір, двох братів, дружину, свекруха та двох інших людей» які керують двома компаніями, однією сільською та однією нерухомістю, за передбачувані злочини, такі як організована злочинність, відмивання грошей та корупція».

Надумку обвинувачення, місцевий президент сприяв би передбачуваним надходженням від організованої злочинності, тому було зазначено, що існують телефонні докази того, що він перебуває у володінні Агентства США з боротьби з наркотиками (DEA) та відділу фінансової розвідки (ПФР), які внесли докази проти Cabeza de Vaca за незаконне збагачення, відволікання ресурсів та податкове шахрайство.

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