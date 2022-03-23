Луїс Суарес підкреслює оборонні та наступальні якості Перу

Монтевідео, 22 березня уругвайський нападник Луїс Суарес підкреслив у вівторок якості, якими володіє національна збірна Перу як в обороні, так і попереду, з якими зіткнеться Селеста цього четверга в передостанній день південноамериканських відбіркових турнірів до чемпіонату світу з Катару 2022 року. «Очевидно, ми знаємо якість гравців, які Перу має посеред поля вперед, саме там вони мають значення», - сказав футболіст Атлетико де Мадрид під час віртуальної прес-конференції. Він також зазначив, що його наступний суперник захищає з великою інтенсивністю та з дуже впорядкованими гравцями. З цієї причини він підкреслив, що Уругвай повинен бути уважним до відходу з дна свого суперника, щоб завдати йому шкоди в місцях, де у них найбільше труднощів. «Знаючи, що ми обидва в рівних умовах можемо кваліфікуватися, це буде дуже рівний матч», - підкреслив нападник, який підкреслив, що Селеста повинна відчути свій домашній статус. У зв'язку з цим він подякував людям за те, що розпродали квитки і сказав, що зараз настав час футболістам повернути цей жест на ігровому полі. Цього вівторка небесний загін тренувався вдень за наказом тренера Дієго Алонсо, який не міг розраховувати на півзахисника Матіаса Вечіно після того, як він випробував позитивний результат на covid-19. Ця ситуація призвела до того, що тренерський штаб вирішив цитувати півзахисників Фабріціо Діаса (Ліверпуль) та Мануеля Угарте (Sporting-por), які приєднаються до цієї середи, дня, коли Селеста проведе останнє тренування. НАЧАЛЬНИК SCR/RMP/автомобіль (відео)