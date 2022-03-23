Брати латиноамериканців, які провели 25 років у в'язниці за вбивство, звільнили

Лос-Анджелес, 23 мар Суддя в Мічигані скасував вироки двох братів латиноамериканців, які провели 25 років у в'язниці, засудженого до довічного ув'язнення за зґвалтування та вбивство жінки в 1995 році, і зуміли повернути собі свободу, адвокати проекту «Невинність Західного Мічиганського університету» повідомляється сьогодні. Мелвін і Джордж Дехесус були засуджені за вбивство та зґвалтування Маргарет Мідкіфф 11 липня 1995 року, хоча свідки свідчили, що брати були в іншому місці, коли злочин стався в місті Понтіак, штат Мічиган. Також не було жодних доказів ДНК, що пов'язують їх із місцем вбивства. Суддя окружного суду округу Окленд Марта Андерсон скасував вироки у вівторок за клопотанням директора Департаменту доброчесності обвинувачення Мічиганського прокурора (CIU) Робіна Франкеля, який також просив звільнити всіх звинувачень проти братів. «Я бажаю вибачитися за дії, зроблені проти вас 25 років тому. Двадцять п'ять років їхнього життя відібрано у них, які не можна замінити. Сподіваємось, вони знайдуть певний комфорт у тому, що зможуть возз'єднатися зі своєю сім'єю і почати жити нормальним життям за межами тюремних стін. Бажаю їм всього найкращого», - сказав Андерсон підсудним. Брати, які дружили з Мідкіфом та його родиною, були засуджені виключно за свідченнями засудженого гвалтівника Брендона Гохагена, 50 років, ДНК якого виявили на місці злочину. Мідкіфа знайшли в підвалі її будинку з наволочкою над головою. Розтин показав, що її вигнали до смерті. Гогаген стверджував, що брати Ісуса змусили його згвалтувати Мідкіффа, якому було 43 роки, коли він помер, але що він її не вбив. Зрештою, він визнав себе винним у вбивстві другого ступеня та кримінальній сексуальній поведінці першого ступеня в обмін на свідчення проти братів. Журі повірило свідченням Гохагена, а в грудні 1997 року брати були засуджені до довічного ув'язнення за вбивство першого ступеня. Проект невинності в Західному Мічиганському університеті (WMU-Cooley) Школа права Кулі та Клініка невинності Мічиган у Мічигані, яка представляла братів, попросили CIU повторно розслідувати справи. Після прийняття запиту КМУ опитав численних свідків та переглянув десятиліття документів, які підтверджували алібі братів за ніч вбивства. Нові докази показують, що Гогаген був виключно відповідальним за вбивство Мідкіффа, а також 12 інших сексуальних нападів у місті Понтіак з 1990-х років. Під час слухання у вівторок Франкель запропонував двом латиноамериканцям «найглибші вибачення за всі роки, які вони взяли від них». У відповідь Джордж ДеХесус, 44 роки, сказав, що він «вдячний, що правда нарешті з'явилася на світ». «Я усвідомлюю, що справедливість для нас відкриває старі рани для родини Мідкіфф. Я просто сподіваюся, що одного дня наші сім'ї зможуть зцілити, і ми зможемо мати стосунки», - додав він. «У мене немає ворожості. Я знаю їх з 8 років. Ви схожі на мою другу сім'ю», - сказав 48-річний Мелвін ДеХесус, звертаючись до сім'ї Мідкіфа. Трейсі Браме, директор проекту WMU-Cooley Innocence, сказав: «Ми раді, що Джордж може сказати, що він був повністю звільнений після майже 25-річної боротьби за те, щоб довести свою невинність». «Джордж і його брат Мелвін нарешті отримали справедливість», - підсумував він. НАЧАЛЬНИК AMV/msc (фото)