Міжамериканський суд попросив засудити Бразилію за безкарність за вбивство адвоката

Сан-Хосе, 23 мар Законні представники попросили Міжамериканський суд з прав людини (Міжамериканський суд з прав людини) у середу засудити Бразильську державу за безкарність, в якій знайдено вбивство Габріеля Сейлз Піменти, адвоката, що захищає права сільських робітників . Представник Олена Роша заявила в усних доводах закриття, на закритті дводенного віртуального слухання в цьому випадку, що держава діяла «навмисно» для того, щоб розслідування злочину не проводилося з належною ретельністю. За словами представника потерпілих, існує безліч доказів того, що держава не змогла належним чином розслідувати справу, не дотрималася належного процесу та вчинила «множинні упущення» у розслідуванні, що призвело до безкарності. Роча попросив Міжамериканський суд винесення рішення проти держави, що наказує про відкриття ретельного розслідування справи, створення національного протоколу належної перевірки злочинів проти правозахисників, створення спеціалізованих команд у бразильських державних міністерствах та символічні репарації до пам'яті продажів Пімента. Він додав, що Бразилія є третьою країною у світі з найбільшою кількістю вбивств правозахисників, що, на його думку, демонструє, що нинішня програма захисту «була недостатньою». Обвинувальний акт, поданий Міжамериканській комісії з прав людини (IACHR) Міжамериканській комісії з прав людини (IACHR), зазначає, що Pimenta з продажу була захисником прав сільських робітників та адвокатом Союзу сільських робітників у Мараба, штат Пара, і що його розстріл був оформлений у контекст насильства, викликаного конфліктами, пов'язаними з земельними претензіями. Sales Pimenta був першим адвокатом Мараба, якому вдалося зупинити тимчасове розпорядження про висилку проти ста окупантів заявленої землі, і тому отримали загрози смерті та шукали захисту від держави, згідно з позовом. За даними МАСПЛ, не до 2000 року був обвинувальний акт щодо підозрюваного, але в 2006 році справа була оголошена забороненою за часом. Президент IACHR Джулісса Мантілья заявив на слуханні в середу, що «бразильська держава не розслідувала вбивство з належною ретельністю і протягом розумного періоду часу, а сума упущень проклала шлях до прихильності безкарності». «Вбивство Габріеля Sales Pimenta має лякаючий вплив на групу захисників і додає до ситуації насильства, пов'язаного з наземними конфліктами в Бразилії», - сказала Мантілла. З боку бразильської держави адвокат Таїз Маррао Батіста да Коста заявив, що існують аспекти, в які Міжамериканський суд не може втрутитися, оскільки вони відбулися до 1998 року, коли Бразилія почала визнавати юрисдикцію напівсферичного суду. Адвокат повідомив, що держава шкодує про смерть Sales Pimenta і що визнає важливість роботи правозахисників, але що в цьому випадку порушень з боку державних органів не було. Представник держави запевнив, що в слідстві було дотримано належний процес, і справа була достатньо розслідувана щодо судових гарантій усіх причетних сторін. Сторони мають один місяць, щоб передати свої письмові завершальні аргументи до Міжамериканського суду, і після цього судді винесуть рішення у наступні місяці. НАЧАЛЬНИК дмм/rrt