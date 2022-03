HRW засуджує насильство проти ЛГБТ-спільноти в Іраку

БАГДАД (AP) - Транссексуальна жінка сказала, що кілька чоловіків побили її, кинули в смітник, перерізав її і підпалили до того, як її врятували. Гомосексуаліст розповів, що його хлопця вбили на його очах. Лесбіянка була заколота в ногу і попередила припинити її «аморальну поведінку».

Ці історії є частиною звіту Human Rights Watch, який безкарно звинувачує збройні групи в Іраку у викраденні, зґвалтування, катуванні та вбивстві лесбіянок, геїв, бісексуалів та транссексуалів. Іракський уряд, додав він, не притягнув винних до відповідальності.

Оприлюднена в середу, доповідь нью-йоркської групи у співпраці з іракською організацією з прав ЛГБТ Iraqueer, також звинувачує поліцію та сили безпеки в тому, що вони часто є співучасниками у посиленні насильства над громадою та арешті людей «через їх ненормативну зовнішність».

У звіті представлено картину, де ЛГБТ-людей зазнають переслідування на кількох фронтах, включаючи «надзвичайне насильство» з боку членів сім'ї, вуличні домагання та цифрові переслідування та домагання з боку збройних груп у соціальних мережах та додатках для знайомств, додав він.

«Атаки на ЛГБТ-іракців стали багатофронтальними, і методи атаки розширилися», - сказала Раша Юнес, дослідник прав ЛГБТ на Близькому Сході та Північній Африці для HRW та один з авторів доповіді, у відповідь на запитання, надіслані електронною поштою.

Згідно з повідомленням, «багато ЛГБТ-людей кажуть, що відчувають себе вимушеними приховувати, ким вони є, щоб залишитися в живих».

На більшій частині Близького Сходу та Північної Африки ЛГБТ-люди та групи прав стикаються з насильством та дискримінацією, і більшість країн регіону мають закони, які криміналізують одностатеві стосунки, сказав Юнес, додавши, що там, де цього не відбувається, інші закони використовуються для нападу на громаду.

Зокрема, в Іраку «культура безкарності та відносна відсутність верховенства права (...) дозволяє збройним формуванням уникнути покарання за насильство над звичайними іракцями, включаючи ЛГБТ», - сказав він.

Згідно з повідомленням, збройні угруповання, підозрювані у зловживанні громадою, здебільшого входять до складу Народних мобілізаційних сил, групи санкціонованих урядом ополченців, найпотужнішими є шиїти, підтримані Іраном.

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ генерал-майор Халед аль-Муанна заперечував напади силовиків на гомосексуалістів. Командир потужної фракції ФМП середнього рівня, з якою зв'язалася The Associated Press, також відхилив звинувачення і зазначив, що насильство, ймовірно, походить від їхніх сімей.

Екстремістська група «Ісламська держава», яка на висоті своєї влади контролювала великі частини Сирії та Іраку, зарезервувала один з найжорстокіших методів вбивства для тих, хто підозрюється в тому, що вони є гомосексуалістами: кидали їх у порожнечу з дахів.

Доповідь базувалася частково на 54 інтерв'ю з ЛГБТ-іракцями. Human Rights Watch провів своє дослідження з червня по листопад 2021 року.

Фам повідомили з Каїра. Журналіст Associated Press Касім Абдул-Захра в Багдаді зробив свій внесок у цю посаду.

Релігійне висвітлення The Associated Press підтримується завдяки співпраці з The Conseration US, за рахунок фінансування від Lilly Endowment Inc., AP несе повну відповідальність за зміст.