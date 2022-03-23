HRW засудив дев'ятирічний тюремний термін проти російського опонента Олексія Навального

FOTO DE ARCHIVO: El crítico del Kremlin Alexei Navalny participa en una concentración para conmemorar el quinto aniversario del asesinato del político opositor Boris Nemtsov y para protestar contra las enmiendas propuestas a la constitución del país, en Moscú, Rusia, 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

Громадська організація Human Rights Watch (HRW) засудила дев'ятирічний тюремний термін проти опонента Олексія Навального, якого російське правосуддя визнало винним у шахрайстві та презирстві, і зазначила, що ця акція «відображає активізацію» придушення Кремля щодо інакомислення та свободи вираження поглядів.

«Останній вирок проти Навальних - це чергове знущання над справедливістю», - сказав директор HRW Європи та Центральної Азії Х'ю Вільямсон, який заявив, що прагне «замовкнути» опонента і «служити попередженням російському громадянському суспільству або будь-кому, хто наважиться протистояти кремлівській політиці».

Суддя Маргарита Котова Лефортовського суду Москви зазначила під час читання вироку, що Навальному також доведеться заплатити штраф у розмірі 1,2 млн рублів (близько $11 600), повідомляє російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

Громадська організація пояснила, що під час судового розгляду один із свідків обвинувачення відкрито спростував свою попередню письмову заяву, заявивши, що кремлівський слідчий погрожував його притягнути до відповідальності та змусив декламувати те, що в ньому з'явилося.

Цей свідок заявив перед судом, що Навальні діяв законно і назвав судовий процес «абсурдним». Однак вирок опустив будь-яку згадку про це і замість цього включав частини письмової заяви цього свідка. Крім того, свідкові довелося втекти з країни на наступний день, побоюючись розправи.

«Російська влада з тих пір порушила проти нього нові кримінальні звинувачення, мабуть, з метою забезпечення того, щоб він залишався замкненим протягом багатьох років і що він не може продовжувати мобілізувати російське громадянське суспільство і засуджувати корупцію на найвищих рівнях влади», - йдеться в організації.

Вільямсон підкреслив, що «справи проти Навальних є частиною похмурої картини придушення Кремля на російське громадянське суспільство і мирного інакомислення», особливо в останній місяць і в результаті протестів в Росії проти вторгнення в Україну.

У зв'язку з цим громадська організація розкритикувала затримання протестувальників та пакет законів, які «криміналізують» «неправдиву інформацію» про російські збройні сили, що «криміналізує незалежну військову журналістику».

«Нечисленним незалежним російським ЗМІ довелося призупинити свою роботу або переселитися за межі Росії, або були закриті владою. Російська влада заблокувала сайти незалежних російських і зарубіжних ЗМІ», - сказав він.

Громадська організація, яка цитувала майже 150 журналістів, які втекли з країни за перші два тижні вторгнення, також посилалася на виступ президента Росії Володимира Путіна, в якій він використовує термінологію, таку як «національні зрадники» або «п'ята колона», поняття, яке «має сильні негативні історичні асоціації».

«Кремль, схоже, рішучий відключити російське суспільство від зовнішнього світу, щоб ізолювати росіян від незручних подій, в тому числі російського вторгнення в Україну», - сказав Вільямсон, додавши, що «не дивно, що російська влада прагне ганьбити і мовчати Навального».

(З інформацією від Europa Press)

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